Об этом сообщил пресс-офицер ВСУ Николаевской ОВА Дмитрий Плетенчук в эфире Еспресо.

"Главная проблема того, почему в Николаеве тяжелее, чем в Одессе, - большинство вооружений имеют дальность 100-110 км. "Торнадо-С" - самое большое из них. Если их отодвинуть на это расстояние от Николаева, на несколько десятков километров от левого берега Днепра на Херсонщине, то можно будет считать, что город более или менее в безопасности. Главное то, что Николаев забирал воду из Днепра через Херсон, и пока мы не освободим территорию, мы будем дальше иметь с водой в городе", - сказал он.