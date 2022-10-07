Николаев атаковали российской дроны, по области били из самолетов: пострадали два человека
В ночь с 6 на 7 октября российские оккупанты били по Николаевщине, в том числе и с самолетов. Сообщается о двух пострадавших
Об этом информирует в телеграмме глава Николаевского облсовета Анна Замазеева .
"Сегодня ночью город Николаев был атакован вражескими дронами. В результате есть повреждения зданий в одном из районов города, возник пожар", - говорится в сообщении.
Также 6 октября под прицелом рашистов были населены пункты Николаевского, Вознесенского и Баштанского районов.
"Обстрелы зафиксированы на территории Шевченковской, Первомайской, Широковской и Березнеговатской общин. Повреждены частные дома, хозяйственные постройки объекты инфраструктуры", - пишет Замазеева.
Сообщается о двух пострадавших.
Кроме того, российские захватчики наносили удары с самолетов.
Всего в Николаевской области в медучреждениях находятся 490 мирных жителей, пострадавших от атак оккупантов. Еще 86 пострадавших получили помощь амбулаторно.
- В ночь на 6 октября ВСУ предварительно сбили 6 дронов-камикадзе, атаковавших Юг Украины. Россияне в течение суток обстреливали два района Николаевской области, в результате чего были повреждены дома и объект инфраструктуры.
- Утром 7 октября украинская противовоздушная оборона сбила российский вертолет "Аллигатор" над южными областями.
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