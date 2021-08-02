Никол Пашинян третий раз стал премьер-министром Армении
2 августа президент Армении Армен Саркисян официально назначил Никола Пашиняна премьер-министром страны
Об этом говорится в указе на сайте президента Армении.
Напомним, Никол Пашинян подал в отставку 25 апреля для проведения внеочередных парламентских выборов.
Пашинян имел целью ослабить политическую напряженность в стране после проигрыша в войне с Азербайджаном за Нагорный Карабах.
За армянским законодательством, проведение внеочередных выборов возможно лишь в случае, если премьер-министр подает в отставку, а парламент дважды не выбирает нового.
Выборы состоялись 20 июня 2021 года - партия Пашиняна получила конституционное большинство в парламенте, набрав 53,92%. Пророссийский блок експрезидента страны Роберта Кочаряна "Армения" оказался на втором месте с 21,04% голосов избирателей.
- Впервые должность премьер-министра Никол Пашинян занял 8 мая 2018, впрочем уже 16 октября того же года подал в отставку. Тогда это также был чисто формальный шаг, чтобы провести досрочные парламентские выборы. После этого Пашинян исполнял обязанности премьер-министра. Выборы состоялись, и 14 января 2019 его снова назначили главой армянского правительства. Отметим, последние месяцы Никол Пашинян был в должности исполняющего обязанности премьер-министра страны
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