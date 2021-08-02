Никол Пашинян третий раз стал премьер-министром Армении

Об этом говорится в указе на сайте президента Армении.

Напомним, Никол Пашинян подал в отставку 25 апреля для проведения внеочередных парламентских выборов.



Пашинян имел целью ослабить политическую напряженность в стране после проигрыша в войне с Азербайджаном за Нагорный Карабах.



За армянским законодательством, проведение внеочередных выборов возможно лишь в случае, если премьер-министр подает в отставку, а парламент дважды не выбирает нового.

Выборы состоялись 20 июня 2021 года - партия Пашиняна получила конституционное большинство в парламенте, набрав 53,92%. Пророссийский блок експрезидента страны Роберта Кочаряна "Армения" оказался на втором месте с 21,04% голосов избирателей.