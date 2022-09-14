"Никого не затопит". Глава Криворожской РВА прокомментировал ситуацию с уровнем воды в Ингульце
Евгений Ситниченко говорит, что после российского ракетного удара по гидросооружениям в Кривом Роге не будет затоплений и прекращения водоснабжения
Об этом Евгений Ситниченко рассказал в Telegram.
"Было попадание в предприятие критической инфраструктуры, которое обеспечивает население водой. Всех успокою: никого не затопит, все будут с водой. Да, есть частичные повреждения", - сказал Ситниченко.
"Незначительные повреждения. Я понимаю, что очень страшно. Это все громко. И неприятно. Но мы - украинцы - сильная, могучая нация, которая выдержит все и все поборет... Все сделаем. Со всем справимся", - отметил чиновник.
"Остальные территории района – все спокойно, без чрезвычайных ситуаций. На приграничных территориях нашего района, граничащих с Херсонской и Николаевской областями, также полностью ситуация контролируется ВСУ. Враг не подошел ни на метр к нашему району. Так что все хорошо. Сохраняем спокойствие", – добавил он.
- Россияне ударили по Кривому Рогу крылатыми ракетами типа "Калибр".
- Повреждена гидротехническая постройка. В реке Ингулец существенно повысился уровень воды.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сегодняшние ракетные удары по Кривому Рогу - это попытка затопить город.
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