Об этом Евгений Ситниченко рассказал в Telegram.

"Было попадание в предприятие критической инфраструктуры, которое обеспечивает население водой. Всех успокою: никого не затопит, все будут с водой. Да, есть частичные повреждения", - сказал Ситниченко.

"Незначительные повреждения. Я понимаю, что очень страшно. Это все громко. И неприятно. Но мы - украинцы - сильная, могучая нация, которая выдержит все и все поборет... Все сделаем. Со всем справимся", - отметил чиновник.

"Остальные территории района – все спокойно, без чрезвычайных ситуаций. На приграничных территориях нашего района, граничащих с Херсонской и Николаевской областями, также полностью ситуация контролируется ВСУ. Враг не подошел ни на метр к нашему району. Так что все хорошо. Сохраняем спокойствие", – добавил он.

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Повреждена гидротехническая постройка. В реке Ингулец существенно повысился уровень воды.

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