"Никого не убивали и убивать не собираемся": Лукашенко объяснил, в чем состоит участие Беларуси в "спецоперации" против Украины
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что роль его страны в войне с Украиной состоит в том, чтобы "не допустить удара по России из Литвы и Польши"
Об этом Лукашенко заявил в интервью NBC.
"Мы, как я уже много раз говорил, участвуем в "военной операции", подразумевая, что мы поддерживаем Россию всячески. Наша поддержка состоит в том, чтобы наши западные границы, в данном случае с Польшей и Литвой, не были нарушены" и не был нанесен через Беларусь удар в спину российским войскам. Сначала так было", - сказал Лукашенко.
Он добавил, что Беларусь якобы "лечит и кормит граждан России и Украины" и "не собирается никого убивать".
"Сегодня наше участие состоит в том, что мы лечим россиян и украинцев, кормим россиян и украинцев и больше всего, в подавляющем большинстве, предоставляем убежище беженцам из Украины. Их в сутки к нам находится по 400-500 человек. Мы их сравниваем полностью в правах. Вот наше участие. Но мы никого там не убивали и убивать не собираемся. Нас, во-первых, никто не просит участвовать в этой операции, в данном случае Россия. И мы не намерены туда втягиваться. Всегда об этом говорили и говорим" ", – сказал Лукашенко.
- 4 октября Александр Лукашенко признал, что Беларусь участвует в "специальной военной операции" в Украине.
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