"Никогда снова" - это детская надежда взрослых людей
Максимум, чем они могут усилить этот тезис, произнося его пафосно на поминальных годовщинах - это скрестить пальцы, чтобы точно сбылось
Мы можем думать, что дело только в россиянах, но все гораздо шире. Дело в людях в целом. В неконтролируемом эго, немотивированной агрессии и вседозволенности. При таких стартовых питательных условиях и произрастает цветок войны. Обычно это мелкие полевые цветочки, но иногда очень даже раскидистые цветы.
Археологи когда-то нашли место первой в мире войны — массового захоронения древних людей с видимыми следами ранений на костях и черепах. Неизвестно, что они не разделили, но это и не важно. Это просто было условным началом самой популярной на ближайшие десятки тысяч лет игры под названием This land is mine.
Археологи когда-то нашли место первой в мире войны — массового захоронения древних людей с видимыми следами ранений на костях и черепах. Неизвестно, что они не разделили, но это и не важно. Это просто было условным началом самой популярной на ближайшие десятки тысяч лет игры под названием This land is mine
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В эту игру охотно играли все нации мира, даже создавшие и принесшие в мир лучшие образцы гуманистических достижений, изобретений и искусства. Но периодически им приходилось покидать литературу и искусство и начинать что-то делить. Обычно это были земли. Вообще, странно, как высокоорганизованные приматы упорно убивали друг друга за вещи, которые им принадлежали только условно. Ибо как гора, которой миллиард лет может принадлежать нации в возрасте нескольких тысяч лет. И через пару тысяч лет неизвестно, что будет с нацией, а вот у горы неизмеримо более надежные перспективы.
"Никогда снова" - это такое детское заклинание, потому что не существует способа гарантированно предотвратить такое. Невозможно, как известно, удержать шило в мешке и желание одного народа сражаться с другим, если он очень захотел. И всевозможные военные объединения и смертоносное оружие только сдерживают от мелких конфликтов и сразу выводят их на макроуровень.
В средневековой Японии был такой термин "чудзигири", дословно - убийство на перекрестке. Это такая шоковая самурайская практика, когда самурай, получив новую катану или другое оружие, выходил ночью на перекресток, чтобы испытать его на случайном беззащитном прохожем. Так вот иногда и Украина оказывалась тем случайным прохожим на перекрестке миров
То, что происходит сейчас с нами и происходило раньше, частично и через наше расположение. Страна, расположенная на мировых торговых автобанах, просто не имела шанса на мирную жизнь. Часто приходили именно за нами и нашими землями, а иногда просто, потому что мы были по дороге. В средневековой Японии был такой термин "чудзигири", дословно — убийство на перекрестке. Это такая шоковая самурайская практика, когда самурай, получив новую катану или другое оружие, выходил ночью на перекресток, чтобы испытать его на случайном беззащитном прохожем. Так вот иногда и Украина оказывалась случайным прохожим на перекрестке миров.
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Украина входит в территории, которые Тимоти Снайдер в своей книге очень точно и вполне справедливо назвал "Кровавые земли". Здесь уже столько пролито крови, часто по откровенно глупым причинам. Да, для каждой страны "никогда снова" свое и имеет свою вероятность, но ни для одной не гарантировано. Ни для одной.
И уж простите мне апеллирование к тексту русского рокера, фамилию которого на украинских стенах наконец-то заменил Стус, но строки одной из его песен очень хорошо иллюстрируют понятие "кровавых земель" Снайдера.
"Красная, красная кровь – через час уже просто земля,
Через два на ней цветы и трава, через три она снова жива
И согретая лучами звезды по имени Солнце...".
Об авторе: Владимир Гевко, маркетолог, блоггер
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