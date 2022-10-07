Об этом глава USAID сказала во время брифинга по итогам визита в Киев.

"До того, как я присоединилась к администрации Байдена, у меня был опыт документации военных преступлений по всему миру. Но то, чего никогда раньше не видела, – что ужасы совершаются на таком уровне. Собственно страной, использующей свою военную суперсилу. И все это сочетается с такими масштабными использованиями военной мощи и столь жестоким и бесчеловечным обращением, столь масштабными зверствами и безразличием к человеческим страданиям. К сожалению, это то, что мы сейчас наблюдаем в Украине", – сказала она.

Саманта Павер подчеркнула, что сейчас важно оказать поддержку Украине в документировании военных преступлений России. И рассказала, что программа USAID работает в Украине в направлении поддержки документации военных преступлений еще после того, как РФ аннексировала Крым и значительную часть Донбасса.

"Когда началась новая волна оккупации, мы расширили предыдущие программы. И сейчас у нас есть многосторонние каналы поддержки Украины", – добавила Саманта Пауэр.

Она подчеркнула, что очень важно прежде всего проведение внутреннего расследования, а в то же время США и другие страны-союзники Украины запустили механизм защиты прав человека. Международный суд принимает участие в сборе доказательств и поддержке расследования военных преступлений РФ в Украине, и 22 офиса сейчас собирают показания и доказательства.

"Мы тесно сотрудничаем с украинскими чиновниками, чтобы привлечь как можно больше факторов и быть максимально объективными", – добавила Пауэр.

6 октября в Киев прибыла с визитом администратор Агентства США по международному развитию (USAID) Саманта Пауэр

Саманта Пауэр объявила, что США выделит Украине 55 млн долларов для подготовки к зиме. Помощь будет направлена в частности на те области Украины, которые больше всего пострадали от российской агрессии – Черниговская, Харьковская, Киевская, Одесская, Николаевская, Запорожская и Житомирская.

Президент Зеленский обсудил с Самантой Пауэр план быстрого обновления Украины и безопасность на объектах общественной инфраструктуры

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb