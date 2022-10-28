"Никогда не занималась "договорняками": Стефанишина отрицает свою причастность к делу Микитася
Вице-премьерпо вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина отрицает обнародованную во время заседания в Высшем антикоррупционном суде информацию о якобы причастности к делу о взятке Микитася, отметив, что готова в суде отстаивать свою деловую репутацию
Об этом она написала у себя в facebook.
"Понимаю, что являюсь политиком, а значит становлюсь объектом определенных интересов. Быть мишенью атак является частью профессии. Однако считаю, что настоящее военное время требует от каждого большей ответственности: погоня за "скандальными разоблачениями" (безразлично, насколько они подкреплены) является неприемлемой. Если понадобится, готова отстаивать свою деловую репутацию в суде", - отметила Стефанишина в сообщении.
Также она подчеркнула, что сознательно не реагировала на информацию, обнародованную в Высшем антикоррупционном суде 20 октября. Обратила внимание на то, что за прошедшую неделю к ней ни разу не обратились за комментарием или разъяснением, в то время как в СМИ происходит копирование и распространение обвинений в ее адрес.
"Я годами выстраивала свою профессиональную репутацию. Никогда не занималась "договорняками". Не имею и не имела никаких личных контактов с Микитасем. Никогда с ним не встречалась (при случае замечу, что и с Филатовым не знакома). Вопросами, о которых идет речь по делу, не занимаюсь", - подчеркнула она.
Кроме того, чиновница также добавила, что открыта для общения с журналистами и представителями гражданского общества.
"Да, с представителями Центра противодействия коррупции мы совместно работали над адвокацией наших европейских и евроатлантических устремлений. В команду Центра входят разные люди, и мне досадно, что часть направляет свои усилия на некритичное тиражирование слов человека, которое обвиняют в коррупционных действиях", – написала она.
- 2 октября НАБУ и САП сообщили о подозрении экснардепу Максиму Микитасю в организации завладения 81,63 млн грн Нацгвардии во время обмена квартир и машиномест для нацгвардейцев на Печерске на квартиры на Красном хуторе.
- 22 октября Микитась был арестован до 14 ноября и помещен в СИЗО.
- Впоследствии за Микитася внесли залог в 80 млн грн.
- 18 октября НАБУ и САП разоблачили бывшего нардепа при попытке подкупа за 22 млн евро городского головы Днепра.
- 19 октября экс-нардепу Микитасю сообщили о подозрении за попытку дать взятку мэру Днепра.
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