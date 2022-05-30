Никогда не забудем: Залужный в День памяти обратился к американскому народу

Об этом Залужный написал в telegram .

От имени военнослужащих Вооруженных Сил Украины он выразил американцам в День памяти благодарность и соболезнования из-за погибших.

"С момента основания армии Соединенных Штатов 14 июня 1775 года ваша армия боролась за свободу по всему миру, при этом более 1 млн американцев принесли величайшую жертву в более чем 20 великих войнах", - написал Залужный.

Он подчеркнул, что США боролись против тоталитарных диктаторов, освобождали угнетенных, а затем оставляли государство людям.

Западная Европа обязана своей свободой вашему лидерству и жертвам во Второй мировой войне за уничтожение нацистов. Восточная Европа обязана своей свободой вашему вкладу в разрушение Советского Союза. распространение демократии по всему миру. Мы здесь, в Украине, благодарны вашим военным за помощь в борьбе за свободу как оружием, так и боеприпасами, и обучением", - отметил Залужный.

Он напомнил, что американская традиция чтить погибших, которые принесли высшую жертву, чтобы другие могли жить свободными, достигает 1868 года и является вдохновляющим примером.

"Сегодня мы боремся за свое выживание, как и ваши солдаты в июне 1775 года, когда была основана ваша армия. Спасибо вам за постоянное лидерство в борьбе за свободу. Никогда не забудем", - подытожил Залужный.

9 мая президент США Джо Байден подписал законопроект о ленд-лизе для Украины.

11 мая палата представителей США утвердила выделение Украине $40 млрд помощи, 19 мая решение поддержал сенат , а 21 мая – одобрил Байден.

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