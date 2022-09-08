Никогда не смотри в сторону границы с Украиной. Подоляк назвал главный урок войны для России
Советник главы ОП заявил, что сейчас Россия получает идеальный урок истории в режиме реального времени
Об этом Михаил Подоляк написал в Twitter.
По его словам, этот урок должен отразиться на уровне безусловного рефлекса.
"Сейчас на разных направлениях, включая Харьковское, Россия получает идеальный урок истории в режиме реального времени. Урок, который должен зафиксироваться в следующих поколениях на уровне безусловного рефлекса. Он состоит из одного пункта:
1. Никогда не смотри в сторону границы с Украиной. Никогда...", - написал Подоляк.
- Согласно вечернему сведению Генштаба ВСУ, 8 сентября авиация ВСУ совершила более 12 ударов, поразив 2 взводных опорных пункта, 6 районов сосредоточения живой силы и военной техники и 2 ЗРК врага, а ПВО уничтожили 2 БпЛА.
- Глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли на авиабазе Рамштайн в Германии рассказал, что ВСУ уничтожили более 400 российских целей с помощью реактивных систем HIMARS.
- Министр обороны США Ллойд Остин заявил в Рамштайне 8 сентября, что Соединенные штаты Америки выделят Украине новый пакет военной помощи на сумму $675 млн, включающий ракетные, артиллерийские и противотанковые средства.
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