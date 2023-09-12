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"Никогда не признаем претензий России на суверенную территорию Украины": министры G7 осудили псевдовыборы РФ

12 сентября, 2023 вторник
22:01
Мир G7

Министры иностранных дел Большой семерки и верховный представитель Евросоюза осудили проведение Россией так называемых выборов на временно оккупированных украинских территориях

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте правительства Великой Британии во вторник, 12 сентября.

Министры иностранных дел стран G7 (Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритании и Соединенных Штатов Америки), а также верховный представитель Европейского Союза однозначно осудили инсценировку "выборов", которые Россия провела на суверенной украинской территории в Донецкой, Херсонской, Луганской, Запорожской областях и Крыму.

"Эти фиктивные "выборы" являются дальнейшим нарушением независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины и Устава ООН. У России нет легитимных оснований для каких-либо подобных действий на территории Украины. Фальшивые "выборы" – это пропагандистская акция, направленная на легитимизацию незаконного захвата территории Украины", – говорится в заявлении.

Министры G7 подчеркнули, что Донецкая, Херсонская, Луганская, Запорожская области и АР Крым входят в состав Украины, заявили, что никогда не признают незаконные претензии России на эту суверенную территорию Украины, и призвали все государства сделать так же. В заявлении напомнили, что в октябре 2022 года 143 государства проголосовали на Генассамблее ООН и осудили попытку России незаконно аннексировать суверенную украинскую территории, подтвердив, что не может признаваться законным ни одно территориальное приобретение, совершенное в результате угрозы силой или ее применения.

"Попытка России создать ситуацию свершившегося факта из-за этих фиктивных "выборов" не изменит ни нашего подхода, ни нашей поддержки Украины, которая борется за возвращение своей международно признанной территории. Мы будем поддерживать украинский народ и будем продолжать оказывать финансовую, гуманитарную, безопасность и дипломатическую поддержку, в которой нуждается Украина, сколько будет нужно", – говорится в документе.

Что известно о "выборах" на ТОТ Украины

30 сентября 2022 г. президент РФ Путин, опираясь на результаты так называемого референдума на временно оккупированных территориях Украины, подписал" договоры" о "вхождении в состав России" самопровозглашенных "ЛНР" и "ДНР", а также Херсонской и Запорожской областей. 2 октября 2022 г. он внес в госдуму законопроект о "принятии в состав РФ" четырех областей Украины.

Уже 5 октября прошлого года Путин подписал" законы" о так называемом вхождении четырех областей Украины в состав России. Также он назначил Дениса Пушилина "исполняющим обязанности главы ДНР", а Леонида Пасечника - "исполняющим обязанности главы ЛНР". "Губернатором" Херсонщины стал Владимир Сальдо, а Запорожье – Евгений Балицкий.

"Выборы" на ВТО были назначены на 10 сентября 2023 года, но подготовку к ним начали гораздо раньше.

4 сентября Центр нацсопротивления заявил, что враг на временно оккупированных территориях не смог найти среди местных достаточного количества "общественных наблюдателей" на так называемые выборы, поэтому пригласил их из РФ.

Между тем уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что среди кандидатов в представительные псевдоорганы на временно оккупированных территориях есть российские военные, принимавшие участие во вторжении в Украину, где убивали и пытали людей.

7 сентября Юрий Соболевский, первый заместитель председателя Херсонского областного совета, отметил, что оккупационные власти уже "нарисовали" 15% явки местного населения на "выборы".

8 сентября Украина призвала международных партнеров ввести санкции против организаторов псевдовыборов на временно оккупированных территориях.

Во время проведения псевдовыборов на временно оккупированных территориях Запорожья два дня подряд раздавались взрывы возле "избирательных участков" оккупантов. Активисты умышленно портили бюллетени, чтобы показать свое отношение к "властям". Сопротивление также сообщало, что Россия на оккупированных территориях Украины заставляла местных "голосовать", в некоторых населенных пунктах запрещали выезд. 11 сентября херсонское издание писало, что во временно оккупированном Геническе на российских незаконных "выборах" людей якобы проголосовало больше, чем проживает на территории города. А в Центре нацсопротивления добавили, что местные жители на временно оккупированных территориях Запорожской области тотально проигнорировали участие в псевдовыборах.

Совет Европы осудил проведение Россией псевдовыборов на временно оккупированных территориях Украины, назвав их грубым нарушением международного права.

G7
Война с Россией
оккупированные территории
Большая семерка
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