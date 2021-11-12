"Никогда не планировала": в РФ отреагировали на информацию Bloomberg о возможном вторжении в Украину

Об этом сообщает ТАСС.



Он заявил, что Россия "никогда не планировала вторжение в Украину и не будет, если ее не спровоцирует Украина или кто-нибудь еще и это не будет вопросом защиты суверенитета РФ".



Полянский сказал, что Россия может собирать военных где угодно на своей территории.



"Это не территория Украины, это территория России. Если вы... услышите конкретные угрозы, которые звучат в Украине против России, против российской территориальной целостности, то вы поймете, что определенная осторожность – логический шаг в такой ситуации", – заявил он.



Также, по словам Полянского, Украина "нагнетает ситуацию".

Напомним, 11 ноября США предупредили Европу о возможном новом вторжении России в Украину.

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