"Никогда не оставлю свою страну": Зеленский ответил, будет ли баллотироваться на второй срок

Об этом украинский лидер рассказал в интервью португальскому изданию RTP.

2024 год должен стать годом выборов, но, по словам Зеленского, Конституция не предусматривает их проведение в условиях военного положения.

"Юридически мы сейчас не имеем права проводить выборы", - отмечает он, но говорит, что "готов вносить изменения в законодательство".

"В 2024 году, если будет продолжаться война, и если выборы состоятся, я никогда в жизни не оставлю свою страну", – заявил президент.

Отвечая на вопрос о страхе проигрыша на выборах, Зеленский сказал: "Я ничего не боюсь".

Выборы во время войны

В мае глава Парламентской ассамблеи Совета Европы Тини Кокс заявлял о необходимости провести в Украине свободные и честные выборы, несмотря на войну. На это секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Данилов категорически ответил : "Никаких выборов, включая президентские и парламентские, в Украине во время действия военного положения быть не может".

А 28 июля глава Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил , что Конституция Украины не запрещает проведения выборов во время действия военного положения, но сейчас необходимо держать баланс.

В то же время сенатор США от Республиканской партии Линдси Грэм заявил , что в Украине в 2024 году должны состояться выборы, несмотря на введенное военное положение из-за широкомасштабного вторжения РФ.

До полномасштабного вторжения РФ в феврале 2022 года 62,5% граждан не поддерживали идею того , чтобы Зеленский баллотировался на второй президентский срок на выборах в 2024 году.