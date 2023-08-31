"Никогда не оставлю свою страну": Зеленский ответил, будет ли баллотироваться на второй срок
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что будет баллотироваться на второй срок в случае проведения выборов в 2024 году
Об этом украинский лидер рассказал в интервью португальскому изданию RTP.
2024 год должен стать годом выборов, но, по словам Зеленского, Конституция не предусматривает их проведение в условиях военного положения.
"Юридически мы сейчас не имеем права проводить выборы", - отмечает он, но говорит, что "готов вносить изменения в законодательство".
"В 2024 году, если будет продолжаться война, и если выборы состоятся, я никогда в жизни не оставлю свою страну", – заявил президент.
Отвечая на вопрос о страхе проигрыша на выборах, Зеленский сказал: "Я ничего не боюсь".
Выборы во время войны
В мае глава Парламентской ассамблеи Совета Европы Тини Кокс заявлял о необходимости провести в Украине свободные и честные выборы, несмотря на войну. На это секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Данилов категорически ответил : "Никаких выборов, включая президентские и парламентские, в Украине во время действия военного положения быть не может".
А 28 июля глава Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил , что Конституция Украины не запрещает проведения выборов во время действия военного положения, но сейчас необходимо держать баланс.
В то же время сенатор США от Республиканской партии Линдси Грэм заявил , что в Украине в 2024 году должны состояться выборы, несмотря на введенное военное положение из-за широкомасштабного вторжения РФ.
До полномасштабного вторжения РФ в феврале 2022 года 62,5% граждан не поддерживали идею того , чтобы Зеленский баллотировался на второй президентский срок на выборах в 2024 году.
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