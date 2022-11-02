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OPINION

Никогда не говори "никогда"

Галина Пагутяк
2 ноября, 2022 среда
18:33
война с Россией

Украина с ее Вооруженными силами станет фундаментом для построения новой системы международной безопасности на руинах нынешней

Война в Чечне была чем-то непонятным и далеким, оккупация Абхазии и бомбардировка Грузии вызывали тревогу, но быстро перешли в разряд неактуальных новостей. Войны в Сомали и Сирии ужасали, а беженцы оттуда, среди которых преобладали молодые здоровые мужчины, ужасали еще больше. Международные правозащитные организации, конечно, имели точную информацию, но коммерческие медиа не очень охотно предоставляли им площадки для публикаций, да и эти организации достаточно замкнутая среда, где работники боятся пересечь красную линию, чтобы не потерять мандат.

Я несколько лет работала в некоммерческой организации, бесплатно консультировавшей искателей убежища, иностранных граждан, лиц без гражданства по правовым и социальным вопросам. Со сменой генсека ООН перестали финансировать многие организации, оказывавшие помощь беженцам, и наша прекратила свое существование. Я помню немало историй искателей убежища, которых война или политическое преследование заставили бежать из родины. Их можно было разделить на три группы: беглецы из зоны военных действий, оппозиционеры и те, кто не подпадал под статус беженцев, но имели заготовленные истории, которые могли помочь им получить его. В Украину они попадали, потому что не могли попасть на Запад, просто застряли здесь. Все эти люди проходили через соответствующие процедуры – пограничный контроль, миграционная служба, суд. Даже удостоверение соискателя статуса беженца позволяло им избежать депортации в страну происхождения и найти работу. Коррупция в вышеназванных структурах украинской власти, случаи расизма и ксенофобии – без правозащитных организаций было очень тяжело. Поэтому заключались браки с гражданами Украины или повторялись снова и снова попытки нелегально пересечь границу с Польшей и попасть на благословенный Запад, где работа с искателями убежища была на значительно более высоком уровне. Но у нас было полно своих "искателей убежища", то есть украинцев, готовых назваться беженцами, лишь бы оказаться в европейской стране, но такой чести удостаивались только самые ярые диссиденты.

Последние 8 месяцев превратили миллионы украинцев в "внутренне перемещенных лиц", или как у нас их называют "переселенцев". В те времена, когда я работала консультантом, нам приходилось задавать вопросы нашим согражданам, настроенным ксенофобски. Чисто риторические, не рассчитанные даже на эмпатию: "А вы не думали, что можете когда-нибудь, не дай Бог, оказаться на месте чеченцев или сирийцев?" "Да что вы, такого быть не может! А нас за что?" На тренингах мы проводили для пограничников ролевую игру, заключавшуюся в том, чтобы они почувствовали себя искателями убежища и принимали правильные решения. Тревожный чемоданчик, его состав, объем – был элементом этой игры. Теперь тревожный чемоданчик в каждом доме, а у некоторых вместо дома – руины.

Украинцы стали беженцами войны, но особенными. Мужчины призывного возраста не могут покинуть страны, поэтому в основном в Европу попадают женщины с детьми. Женщины пытаются найти работу, а дети учатся. Большинство беглецов стремится вернуться домой, даже те, которые повторяли без конца "Надо валить из этой страны". То есть из Украины. Потому ностальгия, потому что везде хорошо, а дома лучше. Потому что у нас есть, наконец, армия, успешно воюющая с московитами, и ей помогают оружием. А могло бы быть так, как в Сирии, которую испепелили ковровыми бомбардировками. Наша ситуация больше напоминает Чечню масштабами геноцида, за исключением того, что украинский народ находится на пике инициации, имея крайне ограниченный выбор – свобода или смерть. Преступления России больше не умалчивают и не ретушируют. Западное общество тоже переживает инициацию, но не такую как во время Первой и Второй мировых войн, когда империи соревновались между собой, один тиран соревновался с другим за право владеть миром. Сейчас ситуация совсем другая: ослабленная либерализмом демократия может вскоре предстать перед таким же выбором, как и украинцы – свобода или смерть. И тогда для человечества наступят Темные времена, из которых оно может не выйти. Система международной безопасности уже разрушена, и нужно восстанавливать ее на новой основе, краеугольным камнем которой становится до сих пор игнорирована сильными мира этого Украины с ее Вооруженными Силами.

Специально для Эспрессо.

Об авторе: Галина Пагутяк, писательница. лауреат Национальной премии имени Тараса Шевченко.

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