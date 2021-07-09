Никифоров озвучил свои задачи в должности спикера президента, пообещав не повторять "скандалов" Мендель
Новый прессекретар президента Украины Сергей Никифоров назвал свои основные обязанности в должности
Об этом он заявил во время брифинга 9 июля.
Никифоров отметил, что в ОПГ планируют проводить регулярные брифинги.
"Мы планируем делать их (брифинги, - ред.) регулярными. Насколько регулярными они будут, сейчас пока сказать не могу. Офис президента хочет их проводить чаще. Но все так же будет зависеть от наполнения ", - сообщил он.
Представитель Зеленского назвал чем будет заниматься в должности.
"В остальном мой функционал, как у классического пресс-секретаря: я провожу брифинги, сопровождаю президента на публичных мероприятиях. Я отвечаю, комментирую, доношу месседжи от Офиса президента, если что-то происходит внепланово. Если мы не успеваем собрать брифинг", - сказал он.
На вопрос журналистки Еспресо.TV Валерии Пашко, следил ли он за работой предыдущей пресс-секретаря и, возможно, уже исследовал какие-то ошибки, Никифоров ответил: "Лично я не сталкивался, не сотрудничал как журналист с госпожой Юлией (Мендель, - ред.). У меня к ней никаких замечаний нет. То, что у нее были какие-то публичные... Не будем называть их скандалами. Да, я попробую их не повторять".
- Как известно, Юлия Мендель ушла с должности пресс-секретаря президента.
- Впоследствии, президент Владимир Зеленский назначил журналиста Сергея Никифорова своим пресс-секретарем.
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