Никифоров озвучил свои задачи в должности спикера президента, пообещав не повторять "скандалов" Мендель

Об этом он заявил во время брифинга 9 июля.

Никифоров отметил, что в ОПГ планируют проводить регулярные брифинги.

"Мы планируем делать их (брифинги, - ред.) регулярными. Насколько регулярными они будут, сейчас пока сказать не могу. Офис президента хочет их проводить чаще. Но все так же будет зависеть от наполнения ", - сообщил он.

Представитель Зеленского назвал чем будет заниматься в должности.

"В остальном мой функционал, как у классического пресс-секретаря: я провожу брифинги, сопровождаю президента на публичных мероприятиях. Я отвечаю, комментирую, доношу месседжи от Офиса президента, если что-то происходит внепланово. Если мы не успеваем собрать брифинг", - сказал он.

На вопрос журналистки Еспресо.TV Валерии Пашко, следил ли он за работой предыдущей пресс-секретаря и, возможно, уже исследовал какие-то ошибки, Никифоров ответил: "Лично я не сталкивался, не сотрудничал как журналист с госпожой Юлией (Мендель, - ред.). У меня к ней никаких замечаний нет. То, что у нее были какие-то публичные... Не будем называть их скандалами. Да, я попробую их не повторять".

Как известно, Юлия Мендель ушла с должности пресс-секретаря президента.

Впоследствии, президент Владимир Зеленский назначил журналиста Сергея Никифорова своим пресс-секретарем.

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