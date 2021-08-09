Никифоров об обвинениях Лукашенко по тренировкам "боевиков" и поставке оружия из Украины: на недружественные шаги будет мощный ответ
В ОПУ отреагировали на заявление Александра Лукашенко о том, что Украина тренирует "боевиков" и поставляет оружие для действий на территории Беларуси. Считают подобные заявления безосновательными
Об этом в эфире канала "Украина 24" заявил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров, передает УНИАН.
"Украина борется с боевиками, а не тренирует их, как заявил Александр Лукашенко. Заявления Лукашенко Зеленский называет безосновательными. Зачем белорусский лидер, если можно так сказать, это (эти заявления, - ред.) делает - неизвестно. Можем только предполагать, что для того , чтобы отвлечь внимание общества от драматических событий в самой Беларуси", - подчеркнул он.
Никифоров отметил, что кризис в Беларуси можно решить только демократическим путем.
"Украина и все демократические государства сомневаются относительно юридического статуса самого Лукашенко. Кризис можно решить демократическим путем, но у Лукашенко не хватило смелости им пойти", - сказал он.
По его словам, президент Владимир Зеленский отметил, что Украина остается верным другом Беларуси и готова поддерживать диалог с белорусским народом непосредственно, но в политические процессы внутри соседней страны не вмешивается.
"Надеемся, что не будет недружественных шагов в отношении Украины со стороны Лукашенко. А если будут, то это получит немедленный и мощный ответ как нашего государства, так и международного сообщества", - сказал пресс-секретарь президента Украины.
- Напомним, Александр Лукашенко лично обвинил Владимира Зеленского в подготовке "боевиков", поставках оружия и взрывчатки на территорию Беларуси.
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