Никифоров анонсировал присоединение Верещук к ТКГ и предложил создать подгруппу по возвращению границы под контроль Украины

Об этом сказал спикер Владимира Зеленского Сергей Никифоров, передает пресс-служба Офиса президента.



"После назначения Алексея Резникова на должность министра обороны к работе украинской делегации в Трехсторонней контактной группе присоединится Ирина Верещук, которая на прошлой неделе была назначена министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. Народный депутат Андрей Костин будет временно исполнять обязанности первого заместителя главы украинской делегации в ТКГ", - сказал Никифоров.



Представитель президента подчеркнул, что делегация Украины в Трехсторонней контактной группе должна еще больше сосредоточиться на решении гуманитарных и социальных вопросов.



"Офис президента подчеркивает необходимость активизировать работу над освобождением удерживаемых лиц, обеспечением нормальных условий работы КПВВ на линии соприкосновения", - сказал Никифоров.



Кроме того, представитель президента высказал идею создать в ТКГ новую подгруппу для работы над возвращением Украине контроля над участком государственной границы с Россией.



"Также нужно создать новую подгруппу, которая будет работать над возвращением Украине контроля над государственной границей на Донбассе. Если российская сторона признает Минские договоренности, то должна согласиться и с тем, чтобы на уровне ТКГ реализовать пункты "Минска", - сказал Никифоров.

Напомним, временно исполнять обязанности первого заместителя главы делегации Украины для участия в Трехсторонней контактной группе назначили нардепа-"слугу" Андрея Костина.