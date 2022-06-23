Nike объявила о полном выходе из рынка РФ
В четверг 23 июня американский производитель спортивной одежды "Nike" сообщил о полном выходе с российского рынка
Об этом сообщает Reuters.
В марте компания Nike сообщила, что временно останавливает работу всех своих магазинов на территории России в ответ на преступные действия кремля в Украине. А спустя почти 3 месяца полномасштабной войны бренд присоединился к другим крупным западным брендам, таким как McDonald's и Google, и подтвердил, что полностью покидает страну-агрессора.
"NIKE приняла решение покинуть российский рынок. Нашим приоритетом является обеспечение полной поддержки наших сотрудников и ответственное сокращение нашей работы в ближайшие месяцы", – говорится в сообщении компании.
Как отмечает Reuters, Nike получает менее 1% своего дохода от Украины и России вместе, поэтому для компании этот шаг в большей степени символичен.
- Напомним, что 2 марта Nike, Google, Ford и другие крупнейшие компании мира остановили продажи и услуги в России из-за ее вторжения в Украину.
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