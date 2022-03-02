Nike, Google, Ford и другие крупнейшие компании мира останавливают продажи и услуги в России из-за ее вторжения в Украину
После вторжения Российской Федерации в Украину 24 февраля и введения санкций в этой связи крупнейшие мировые компании ограничивают свои услуги в России
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В частности, компания Nike сообщила, что не может гарантировать доставку товаров для покупателей в Россию.
"В этой связи покупка товаров на вебсайте nike.com и в приложении Nike временно недоступны в этом регионе. Посетите ближайший магазин Nike", - говорится в сообщении.
Компания Google заявила об ограничениях для российских медиа, поддерживаемых властями РФ, доступа к функциям, связанным с новостями, в частности к инструментам поиска Google News.
"В этом чрезвычайном кризисе мы принимаем чрезвычайные меры, чтобы остановить распространение дезинформации и сорвать кампании дезинформации в Интернете", - заявил Кент Уокер, старший вице-президент по глобальным вопросам Google.
Ранее компания запретила таким медиа РФ использовать рекламные инструменты и некоторые функции на YouTube.
Также об изменениях в ведении бизнеса на территории России объявили ряд автопроизводителей. Ford сообщил о немедленной остановке деятельности в РФ и пожертвованиях $100 тыс. в фонд помощи Global Giving Ukraine Relief Fund, чтобы помочь переселенцам из Украины.
О приостановлении поставок автомобилей в Россию сообщили также Jaguar, BMW и Harley-Davidson. Все компании утверждают, что из-за санкций в связи с войной РФ против Украины ситуация на рынке усложняется, и потому они вынуждены предпринять такие шаги.
- Как сообщалось ранее, Google выделил $15 млн в помощь Украине и отключил некоторые функции Maps.
- Компания Apple остановила продажи всех продуктов в Российской Федерации и ограничила Apple Pay и другие услуги после вторжения РФ в Украину.
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