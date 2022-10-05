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"Никчемные решения не стоят бумаги, на которой подписаны. Заберем свое": Ермак об "аннексии" РФ оккупированных территорий

5 октября, 2022 среда
11:44
война с Россией

Глава Офиса президента Андрей Ермак назвал никчемным решение РФ об "аннексии" оккупированных территорий и заявил, что Украина вернет свои земли

Об этом он написал в телеграме .

"Никчемные решения страны-террориста не стоят бумаги, на которой подписаны. Коллективный сумасшедший дом может и дальше жить в выдуманном мире. Лучшее лекарство - ВСУ, высокоточное оружие, офензива. Вернем к реальности, заберем все свое", - подчеркнул глава ОП.

  • 20 сентября оккупанты в Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областях приняли решение провести "референдумы" о присоединении этих территорий к РФ. "Референдумы" продолжались с 23 по 27 сентября. В домах херсонцев просили "правильно" проголосовать под дулами автоматов. Голосовали также россияне, приехавшие в Херсон . Также сборщики голосов "референдума" просили проголосовать за умерших и за выехавших.
  • Впоследствии российские захватчики объявили , что подсчитали 100% голосов псевдореферендума, прошедшего на оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.
  • Вечером 30 сентября Владимир Путин открыл путь к аннексии территорий Херсонской и Запорожской областей: подписал указы о признании Херсонщины и Запорожской области "независимыми территориями", а затем и "договоры" о "вхождении в состав России" самопровозглашенных "ЛНР" и "ДНР" а также Херсонской и Запорожской областей.
  • 2 октября 2022 года конституционный суд РФ "утвердил" аннексию оккупированных территорий Украины. В сообщении говорилось, что аннексированные территории будут считаться принятыми в состав РФ с момента подписания договора, а не его ратификации. "Государственным языком" на аннексированных территориях будет считаться русский, однако конституционный суд заявляет, что "гарантирует сохранение права на родной язык, в том числе украинский". А Путин внес в госдуму законопроект о "принятии в состав РФ" террористических организаций "ЛНР" и "ДНР" и временно оккупированных территорий Херсонской и Запорожской областей.
  • 5 октября президент России Владимир Путин подписал "законы" о так называемом вхождении четырех областей Украины в состав России: Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской.

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