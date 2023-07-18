Никарагуа заблокировало декларацию саммита ЕС-Латинская Америка с осуждением агрессии РФ в Украине
Участники состоявшегося в Брюсселе во вторник саммита Европейский Союз-Латинская Америка (EU-CELAC) согласовали декларацию без осуждения полномасштабной войны России против Украины из-за позиции близкой к Москве Никарагуа
Об этом сообщает "Европейская правда".
В 10-страничной декларации саммита EU-CELAC войне в Украине посвящены три абзаца, где лидеры "выражают глубокую обеспокоенность в связи с продолжающейся войной против Украины и продолжает вызывать огромные человеческие страдания".
Также лидеры ЕС и латиноамериканских стран совместно поддержали "необходимость справедливого и стабильного мира" и "политическую независимость и территориальную целостность всех государств". О России ни одного упоминания в документе нет.
При этом ранее стало известно, что все лидеры ЕС и Латинской Америки за исключением одной страны согласовали текст декларации с осуждением агрессивной войны РФ против Украины. Это подтвердил в частности президент Франции Эмманюэль Макрон.
"Дискуссии, которые мы провели, показали единодушие минус одна страна CELAC", – сказал он журналистам.
По данным Europa Press, в то время как первоначально жесткие формулировки по России блокировали Никарагуа, Венесуэла и Куба, в конце концов от своей позиции не отступила только Никарагуа – центральноамериканская страна, ближайшая к России в Латинской Америке.
Никарагуа поддерживала Москву во время голосования в Генассамблее ООН по осуждению агрессивной войны против Украины и является одной из немногочисленных стран мира, признавшей аннексию Крыма и нескольких украинских областей.
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