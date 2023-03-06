Никакой выгоды Китай по поставкам оружия России не получит, - главный консультант Нацинститута стратегических исследований
Никакой выгоды Китай от снабжения оружием россиянам не получит - будут серьезные экономические санкции в техносекторе и торговле
Об этом в эфире Эспрессо заявила главный консультант Национального института стратегических исследований Алина Гриценко.
"Исключать возможность передачи Китаем оружия России нельзя. На мой взгляд, такой сценарий очень маловероятен. Одно дело, когда Китай поддерживает РФ идеологически. Это происходит не от большого желания и дружбы, а потому, что российско-украинская война рассматривается Китаем в контексте противостояние с Западом", - отметила она.
По словам Гриценко, другое дело, когда речь идет о материально-технической поддержке и прямом включении в конфликт.
"И никакой выгоды Китай от поставки оружия россиянам не получит. Будут серьезные экономические санкции в техносекторе, торговле – повышение тарифов на импорт товаров. Никаких бонусов Китай по этому не получит. По этой причине, я считаю, что поставки летального оружия не являются правдоподобным сценарием на будущее", - подытожила эксперт.
- 20 февраля постоянная представительница США при ООН Линда Томас-Гринфилд предостерегла Китай о принятии решения о предоставлении России летальной военной помощи. А 22 февраля спикер МИД Китая возразил , что страна будет поставлять РФ летальное оружие.
- Директор ЦРУ Уильям Бернс подтвердил, что власти КНР рассматривают возможность передачи России летального оружия, однако окончательное решение еще не было принято.
- 3 марта стало известно, что Китай взбешен на РФ из-за того, что их дискуссии о продаже оружия были обнародованы. А накануне в Белом доме рассказали, что четко дали понять Китаю за закрытыми дверями, что в случае оказания летальной помощи России он предстанет перед серьезными последствиями.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
38.4
Покупка 38.4Продажа 39.26
-
EUR
Покупка 40.26Продажа 41.27
- Актуальное
- Важное