Об этом в эфире Эспрессо заявила главный консультант Национального института стратегических исследований Алина Гриценко.

"Исключать возможность передачи Китаем оружия России нельзя. На мой взгляд, такой сценарий очень маловероятен. Одно дело, когда Китай поддерживает РФ идеологически. Это происходит не от большого желания и дружбы, а потому, что российско-украинская война рассматривается Китаем в контексте противостояние с Западом", - отметила она.

По словам Гриценко, другое дело, когда речь идет о материально-технической поддержке и прямом включении в конфликт.

"И никакой выгоды Китай от поставки оружия россиянам не получит. Будут серьезные экономические санкции в техносекторе, торговле – повышение тарифов на импорт товаров. Никаких бонусов Китай по этому не получит. По этой причине, я считаю, что поставки летального оружия не являются правдоподобным сценарием на будущее", - подытожила эксперт.