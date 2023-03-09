Никакой военной цели, только варварство, — Кулеба о массовом ракетном ударе
Глава МИД Дмитрий Кулеба прокомментировал ночной массированный ракетный удар России и заявил, что это исключительно "российское варварство", ведь никакой военной цели в нем не было
Об этом он написал в twitter .
"В течение ночи Россия нанесла массированный удар ракетами и беспилотниками по Украине, что привело к человеческим потерям и повреждению гражданской инфраструктуры. Никакой военной цели, просто российское варварство. Наступит день, когда Путин и его сообщники будут привлечены к ответственности специальным трибуналом", - написал Кулеба.
- В ночь на 9 марта российские войска массированно атаковали Украину. Есть попадания по критической инфраструктуре, а также погибшие и раненые.
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