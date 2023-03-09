Никакой военной цели, только варварство, — Кулеба о массовом ракетном ударе

Об этом он написал в twitter .

"В течение ночи Россия нанесла массированный удар ракетами и беспилотниками по Украине, что привело к человеческим потерям и повреждению гражданской инфраструктуры. Никакой военной цели, просто российское варварство. Наступит день, когда Путин и его сообщники будут привлечены к ответственности специальным трибуналом", - написал Кулеба.