Никакой "усталости" от войны в Украине нет. Резников подытожил Раймштайн-4
Во время четвертой встречи Ukraine Defense Contact Group партнеры Украины согласовали новые обязательства по поставкам вооружений, амуниции, а также тренировке украинских бойцов
Об этом написал министр обороны Украины Алексей Резников.
"По договоренности с коллегами, держим интригу относительно львиной доли действующих и новых пакетов помощи, включающих поставки вооружений, амуниции, тренировки наших воинов и многое другое. Сначала их ощутит враг на поле боя. Положительным сигналом встречи являются новые обязательства партнеров. касаются и суши, и моря, и неба", — написал министр.
Резников рассказал о дальнейших шагах по увеличению способности ВСУ выполнить конкретные миссии.
"Одна из них – разблокировка наших портов и обеспечение безопасности в западной части Черного моря. Первые результаты в виде освобождения острова Змеиный все видели... Пора систематизировать работу по обслуживанию и ремонту иностранной техники, которую мы получаем. Это масштабная задача, поскольку уже идет речь. о сотнях единиц. Нужна координация многих стран в юридической, финансовой, организационной плоскости и на уровне производственных мощностей", - считает министр обороны.
Резников особо отметил то, что "ряд стран прямым текстом заявили, что никакой "усталости" от войны в Украине нет и не будет. Есть понимание, что на кону не Украина, а безопасность всей Европы".
"Весь мир видит, как наши защитники и защитницы держат линию фронта протяженностью более 2500 км. Это как расстояние от Варшавы до Барселоны. Осознание Украины как щита Европы на востоке ускоряется. В общем, общая позиция участников "Рамштайна" - поддерживать Украину к победе", — отметил Алексей Резников.
- 20 июля после Рамштайна-4 глава Пентагона Ллойд Остин рассказал о предоставлении Украине установок HIMARS и систем ПВО NASAMS.
- Ранее сообщалось, что США анонсировали передачу Украине 4 установок HIMARS.
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