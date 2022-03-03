Никакой спецоперации нет – ваше правительство устроило войну в Украине: Ломаченко и Усик обратились к россиянам

Заявление появилось в Instragram Александра Усика и компании LomUs.



"Россияне, обращаемся к Вам. Мы – команда LomUs искренне не понимаем вашего нежелания видеть и слышать правду! Вы готовы слепо верить "телевизору" и проплаченным комментариям в соцсетях, но вы не готовы принять жестокую, но очевидную правду. Нас убивают без причины, только за то, что мы хотим жить и принимать решения самостоятельно. Никакой спецоперации нет – ваше правительство устроило войну, такую, которую мы раньше видели только в кино, страшном кино", - говорится в обращении.



Компания LomUs также обратила внимание на российских пленников.



"Если вам не получается слышать нас и верить нам, посмотрите, что говорят ваши сограждане, ваши попавшие в плен силовики, осознавшие происходящее, которые поняли, что их обманули. Они уже сейчас извиняются! Попробуйте представить на секунду, что они говорят правду... И попробуйте представить, что в таком случае мы чувствуем... Мы сидим в подвалах, ракеты уничтожают жилые дома, горят больницы и школы.Гибнут дети.Откройте глаза! То, что вы называете "фейком" - правда. Весь мир не может лгать! Не заставляйте нас ассоциировать простых людей с вашим правительством. Не молчите! Рассказывайте правду. Не так страшно выйти на митинг, как слышать артиллерию над головой", – LomUs.

26 февраля Усик обратился к президенту страны-агрессору Владимиру Путину.

27 февраля на фоне полномасштабного нападения РФ на Украину украинский боксер Василий Ломаченко присоединился к Белгород-Днестровскому батальону терробороны в Одесской области. Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb