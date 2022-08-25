Об "откате" идеи референдумов на оккупированных частях Донбасса, Запорожья и Херсонщины пишет телеграм-канал "Можем объяснить".

Референдумы в "ДНР" и "ЛНР" и других оккупированных территориях, "скорее всего, не будут сочетаться с единым днем голосования в РФ 11 сентября", пишут со ссылкой на Кремль провластные "Ведомости". Они объясняют просрочку тем, что войска пока не заняли всю Донецкую область. Но, как выяснил "МО", организация плебисцита вообще приостановлена.

Никакой активности на месте не наблюдается: бюллетени не печатаются, активная пропагандистская работа тоже не ведется. Никаких новостей о референдуме нет на сайте ЦИК "ДНР". По телефонам, указанным в контактах ЦИК, никто не отвечает. Сайт ЦИК "ЛНР" не обновлялся с марта.

Источники во всех думских партиях сообщили, что до сих пор не получали от АП никаких инструкций по открытию своих отделений на оккупированных территориях Украины. Более того, некоторых чиновников в принципе не пускают на захваченные земли.

"Недавно один из вице-спикеров Госдумы отправился туда с гуманитарной помощью - так ФСБ его не пропустила через границу", - утверждает один из источников канала.

Никаких методик от АП не получали и в пропагандистских медиа, сообщили три источника, работающих в госСМИ.

"О референдумах никаких рекомендаций до сих пор нет. Говорят, что в ближайшее время и не будет. Аккредитация журналистов также не проводится", — говорит сотрудник крупного информагентства.

Политтехнолог, сотрудничающий с АП, на условиях анонимности также рассказал, что подготовка к референдуму приостановлена.

"Конечно, нет гарантии, что главный (Владимир Путин) завтра не выйдет и не скажет — проводим референдум 11 сентября. Но на официальных уровнях сейчас вся деятельность по референдуму прекращена", — отмечает собеседник "МО"!.

При этом отказываться от этой идеи АП не намерена, утверждает другой источник канала. По его словам, администрация президента "выделяет деньги на организацию (референдума), но платит наличными, чтобы не отследить финансовые потоки".

Идея референдума на оккупированных территориях появилась для запугивания украинских властей, чтобы те пошли на переговоры с Москвой, пояснил политтехнолог Константин Калачев. "Референдумы были инструментом давления на Киев. Я вообще не был уверен в их проведении в Херсоне или Запорожье", - подчеркнул он.

Еще в середине августа российские телеграм-каналы писали о том, что вероятность проведения референдумов на вновь оккупированных землях Украины 11 сентября крайне мала. Причиной тому стало то, что не захвачены остальные Донецкая и Луганская области. Тогда еще в Кремле боялись, что такой шаг население РФ может трактовать как слабость власти. Но теперь, похоже, решение об отмене референдумов в сентябре принято и в СМИ запущен тезисы с оправданием. Но от самой идеи плебисцитов точно не отказались – предположительно, их могут готовить на декабрь-январь.

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