English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная война с Россией Никакой подготовки к референдумам на оккупированных землях Украины не ведется. О них говорили, чтобы побуждать Киев к переговорам, - росСМИ

Никакой подготовки к референдумам на оккупированных землях Украины не ведется. О них говорили, чтобы побуждать Киев к переговорам, - росСМИ

25 августа, 2022 четверг
16:27
война с Россией

В России уже через медиа распространяют нарративы о том, что референдумы и не планировали, а все для того, чтобы не признавать, что их проведение невозможно из-за защитников Донбасса и яростного сопротивления местного населения Юга Украины

Об "откате" идеи референдумов на оккупированных частях Донбасса, Запорожья и Херсонщины пишет телеграм-канал "Можем объяснить".

Референдумы в "ДНР" и "ЛНР" и других оккупированных территориях, "скорее всего, не будут сочетаться с единым днем голосования в РФ 11 сентября", пишут со ссылкой на Кремль провластные "Ведомости". Они объясняют просрочку тем, что войска пока не заняли всю Донецкую область. Но, как выяснил "МО", организация плебисцита вообще приостановлена.

Никакой активности на месте не наблюдается: бюллетени не печатаются, активная пропагандистская работа тоже не ведется. Никаких новостей о референдуме нет на сайте ЦИК "ДНР". По телефонам, указанным в контактах ЦИК, никто не отвечает. Сайт ЦИК "ЛНР" не обновлялся с марта.

Источники во всех думских партиях сообщили, что до сих пор не получали от АП никаких инструкций по открытию своих отделений на оккупированных территориях Украины. Более того, некоторых чиновников в принципе не пускают на захваченные земли.

"Недавно один из вице-спикеров Госдумы отправился туда с гуманитарной помощью - так ФСБ его не пропустила через границу", - утверждает один из источников канала.

Никаких методик от АП не получали и в пропагандистских медиа, сообщили три источника, работающих в госСМИ.

"О референдумах никаких рекомендаций до сих пор нет. Говорят, что в ближайшее время и не будет. Аккредитация журналистов также не проводится", — говорит сотрудник крупного информагентства.

Политтехнолог, сотрудничающий с АП, на условиях анонимности также рассказал, что подготовка к референдуму приостановлена.

"Конечно, нет гарантии, что главный (Владимир Путин) завтра не выйдет и не скажет — проводим референдум 11 сентября. Но на официальных уровнях сейчас вся деятельность по референдуму прекращена", — отмечает собеседник "МО"!.

При этом отказываться от этой идеи АП не намерена, утверждает другой источник канала. По его словам, администрация президента "выделяет деньги на организацию (референдума), но платит наличными, чтобы не отследить финансовые потоки".

Идея референдума на оккупированных территориях появилась для запугивания украинских властей, чтобы те пошли на переговоры с Москвой, пояснил политтехнолог Константин Калачев. "Референдумы были инструментом давления на Киев. Я вообще не был уверен в их проведении в Херсоне или Запорожье", - подчеркнул он.

  • Еще в середине августа российские телеграм-каналы писали о том, что вероятность проведения референдумов на вновь оккупированных землях Украины 11 сентября крайне мала. Причиной тому стало то, что не захвачены остальные Донецкая и Луганская области. Тогда еще в Кремле боялись, что такой шаг население РФ может трактовать как слабость власти. Но теперь, похоже, решение об отмене референдумов в сентябре принято и в СМИ запущен тезисы с оправданием. Но от самой идеи плебисцитов точно не отказались – предположительно, их могут готовить на декабрь-январь.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Запорожье
Донбасс
Херсонщина
Читайте также:
Радбез ООН
24 августа, 2022 среда
Россия пыталась заблокировать выступление Зеленского на заседании Совбеза ООН
єДопомога
23 августа, 2022 вторник
Еще 10 тысяч украинцев смогут получить помощь от международной организации
Алексей Резников
24 августа, 2022 среда
Washington Post обнародовал содержание ультиматума, которое Шойгу передал Резникову вскоре после вторжения
Киев
+32°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.54
    Покупка 39.54
    Продажа 40.37
  • EUR
    Покупка 39.48
    Продажа 40.5
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, четверг
25 августа
17:11
Эксклюзив
Николай Княжицкий
Власть сосредотачивается на концентрации всех медиа в одних руках ради собственной пропаганды, - Княжицкий
17:01
На Киевском железнодорожном вокзале задержан пассажир с боевой гранатой
16:50
Командовал кадыровцами на Луганщине: секретарю совета безопасности Чечни заочно сообщили о подозрении
16:45
МАГАТЭ планирует посетить Запорожскую АЭС до 5 сентября, - Bloomberg
16:38
Запорожская АЭС впервые в истории полностью отключена от энергосети, - Энергоатом
16:34
Эксклюзив
Допуск инспекторов МАГАТЭ не решит проблему вокруг ЗАЭС, - дипломат Ельченко
16:33
Россияне обстреляли ромаду на Сумщине: разрушены жилые дома и хозяйственные постройки
16:23
Санкции почти остановили морской экспорт российского угля, - Bloomberg
16:12
В Мариуполе из-за бездействия оккупантов разгорелся масштабный пожар: горят дома и школа, - советник мэра
15:43
"Гадяцкое сафари": стартовало голосование за эскиз первой марки Полтавщины военного времени
15:42
Российских пропагандистов необходимо судить как военных преступников, - польские журналисты
15:32
путин
Плюс почти 140 тыс.: Путин увеличил численность армии РФ до более чем 2 млн человек с 2023 года
15:26
Эксклюзив
ВСУ не позволяют врагу продвигаться по суше на Юге, - руководитель пресс-центра ОК "Юг" Гуменюк
15:24
В Запорожской области российские оккупанты обстреляли жилые дома, погиб 17-летний парень
15:23
Интервью
Директор Украинского института Владимир Шейко: Мы стараемся быть неудобными в наших проектах для Запада, иначе мы проигрываем
15:21
Большинство мариупольцев отказываются идти на оккупационный "референдум" и озлоблены против захватчиков и коллаборантов, – разведка
15:14
Пять депутатов от ОПЗЖ из Мариуполя подозревают в сотрудничестве с оккупантами
15:05
При содействии Google: для украинских предпринимателей и госслужащих запускают бесплатное обучение по цифровым возможностям
14:59
В Киеве находится с визитом глава МИД Италии, уже посетил Ирпень
14:59
Обновлено
Рашистский обстрел поселка Чаплино на Днепропетровщине: трое из четырех раненых детей находятся в тяжелом состоянии
14:47
суд
Шпионил в правительстве Украины: агента РФ приговорили к 12 годам лишения свободы
14:44
Эксклюзив
ЕС как геополитический игрок оказался мощнее НАТО, - военный эксперт Самусь
14:41
Эксклюзив
В новом пакете военной помощи от США есть интересные образцы вооружения, направленные на усиление ударных возможностей и ПВО, - Згурец
14:35
Эксклюзив
Польская САУ Krab может стать одной из основных гаубиц для вооружения специализированных артбригад, – главный редактор Defense Express Катков
14:21
В День Независимости самолеты оккупантов совершили около 200 вылетов, столько же было тревог, - Воздушные силы
14:14
Во временно оккупированном Мелитополе паспорта РФ получили не более тысячи жителей, - мэр
14:10
Эксклюзив
Важно разблокировать металлургический экспорт из Украины, – экономический журналист Крамаренко
13:58
Обновлено
Энергодар из-за российских обстрелов оказался на грани гуманитарной катастрофы, в городе нет света и воды, - мэр
13:46
Эксклюзив
Раненых из Чаплиного привозили целыми семьями с множественными обломочными ранениями и травматическими ампутациями, - волонтер Корчинская
13:39
В Приазовском в Запорожье взорвали штаб, где оккупанты готовились к псевдореферендуму, - мэр Мелитополя
13:22
Евгения Бильченко
Вербовала корректировщиков для РФ: киевскую экс-преподательницу подозревают в госизмене, в приведенных данных узнали украинофобку Бильченко
13:02
Антониу Гутерреш
ООН поддержит любую миссию МАГАТЭ через территорию Украины на ЗАЭС, - Гутерреш
12:58
Норвегия отобрала у России роль крупнейшего поставщика газа в Европе, - Business Insider
12:50
Эксклюзив
Нас ожидает серьезное оживление боевых действий, 3-й армейский корпус РФ перемещают из Подмосковья, - полковник ВСУ Селезнев
12:40
На фото вертоліт Ка-52
К границам Украины Россия стянула более 400 самолетов и 360 боевых вертолетов, - пресс-секретарь Командования Воздушных сил ВСУ
12:34
Испания отправила в Украину батарею ПВО, боеприпасы и бронированные авто
12:31
Эксклюзив
Морской порт Одессы
Невозможность транспортировать железную руду по морю является ударом по экономике Украины, - экономист Горюнов
12:14
Число погибших детей в результате полномасштабной агрессии РФ возросло до 376, - Офис генпрокурора
12:06
испания истребитель
Вопрос истребителей для Украины обсуждается, но на передачу уйдут годы, - Пентагон
11:56
Петр Порошенко: победа Украины нужна всему миру, потому что речь идет о глобальной безопасности, в том числе энергетической и ядерной
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV