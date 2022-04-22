Никакой "народной республики" на территории Херсонщины не будет, - Данилов
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что никаких псевдообразований на территории Херсонской области не будет
Об этом передает УНИАН .
"То, что сегодня происходит на Херсонщине, нам вполне известно. Известная ситуация, что они хотят сделать Мы не признаем, никоим образом, всех происходящих там событий, начиная с крымского так называемого референдума 2014 года, все, что происходило на территории Донецкой, Луганской области. Смотрите, это такая технология, которую они считают, что они уже ее отработали, и она им будет приносить какую-то пользу", - отметил он.
Данилов подчеркнул, что на территории Херсонской области никакой "республики" не будет.
"Никакой "ХНР" не будет! Там будет Украина! Просто нужно определенное время, чтобы там все вернулось, как было до войны. Это обязательно произойдет, и произойдет в ближайшее время. Я в этом уверен", - сказал он.
- В Херсонской области оккупанты активизировали подготовку к "референдуму". Провести его планируется 27 апреля.
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