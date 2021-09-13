"Никакой дистанционки": на Буковине во время усиленных ограничений школы с невакцинированными учителями закроют на карантин
В Черновицкой области школы и вузы, в которых будет менее 80% вакцинированных педагогов, будут закрывать на карантин. Они не будут переходить на дистанционную форму обучения
Об этом в видеообращении на своей странице в Facebook сообщил председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук.
"У нас осталось несколько дней, чтобы найти правильные слова, убедить учителей, педагогов, преподавателей, что лучшая форма обучения - это очная. Студенты, дети должны ходить в садик, в школу, в университеты. Хочу отметить, что этой осенью не будет позволено преподавание онлайн. Никакого дистанционного образовательного процесса не будет. Если нет 80% вакцинированных учителей, школа будет закрываться на карантин, а дети будут вынуждены сидеть дома", - подчеркнул председатель ОГА.
"Этого недостаточно, чтобы все учебные заведения от сада до университета смогли работать, когда в стране будет введена желтая зона карантина. А она будет введена уже со следующего понедельника", - сказал Осачук
Также он призвал родительские комитеты помогать убеждать учителей, преподавателей и воспитателей в необходимости вакцинироваться от коронавируса уже до конца этой недели.
- Напомним, в КГГА заявили, что через неделю количество вакцинированных работников школ столицы достигнет 80% .
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