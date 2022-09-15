Никакой бункер не защитит военных преступников, - Резников предупредил Путина
Ничто не остановит украинцев на пути к победе, а бункер не спасет от наказания российских военных преступников
Об этом написал министр обороны Украины Алексей Резников в Twitter.
Министр выложил в сеть фото президента Владимира Зеленского в зоне боевых действий. Коллаж дополнен фотографией российского диктатора Владимира Путина, который общается с подчиненными и представителями других стран традиционно за длинным столом, соблюдая дистанцию в несколько метров.
"Ни одна "глубокая обеспокоенность" Запада не остановит украинцев на пути к победе. Никакой бункер, каким бы глубоким он ни был, не защитит от наказания российских военных преступников", — заявил Резников.
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