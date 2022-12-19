Об этом говорится в официальном комментарии ГСЧС.

"Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины выражает искреннее сожаление в связи с несчастным случаем, который имел место в Главной комендатуре полиции Польши 14 декабря 2022 года и нанес ущерб здоровью Главного коменданта полиции Ярослава Шимчика", - говорится в сообщении.

В ГСЧС отметили, что высоко ценят поддержку и помощь, которую польская полиция оказывает Украине и ее гражданам, ныне нашедшим в Польше временное убежище от российского агрессора. Они подчеркнули, что польская полиция под руководством Шимчика демонстрирует свои высокие профессионализм и человечность.

Также в заявлении ГСЧС повторили, что символический подарок был передан исключительно из благих намерений и глубокой благодарности главному коменданту польской полиции. Этот подарок связан с сопротивлением украинского народа российскому агрессору.

"Убеждены, никакого умысла нанести вред Главному коменданту полиции Польши не было и не могло быть", - подчеркнули в ГСЧС.

В службе отметили, что после изучения обстоятельств и причин несчастного случая будут сделаны надлежащие выводы безопасности. Также выразили надежду, что событие не окажет негативного влияния на уровень сотрудничества между органами правопорядка Украины и Польши. В ГСЧС надеются, что это приведет к усилению сотрудничества, в частности с целью приближения победы над Россией и установления мира в Украине в соответствии с нормами международного права.

"Желаем Главному коменданту полиции Польши Ярославу Шимчику скорейшего выздоровления", - написали в ГСЧС.

14 декабря возле кабинета коменданта польской полиции разразился подарок, полученный в ходе рабочего визита в Украину 11-12 декабря.