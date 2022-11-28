Никакого смысла не существует в каких-либо переговорах с нынешней РФ, - дипломат Харченко

Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.



"Дипломатически скажу, что никакого смысла каких-либо переговоров с нынешней Российской Федерацией не существует. Украиной четко очерчена абсолютно правильная и правильная позиция, что с этой Россией переговоров не будет. А вот после нашей победы будут уже не переговоры, а переговоры о том, что будет на городе России, но это произойдет не с сегодняшним режимом РФ, который ухватился за власть, потому что понимает, что его время уже заканчивается, поэтому Украина должна готовиться к тому, чтобы представлять, с какой территорией, то есть преемницей нынешнего российского режима, она может вступить в переговоры", – прокомментировал дипломат.



Игорь Харченко добавил, что сегодня между Украиной и РФ не то что не существует дипломатических отношений и разорваны все отношения, а у нас есть война, которая развязана агрессивным соседом.



"Когда война закончится нашей победой, тогда встанет вопрос, но не о переговорах, а о мирном послевоенном урегулировании, которое будет касаться не Украины, а нынешней территории России. Потому что переговоры предполагают две или три или больше сторон, но они предусматривают партнеров за столом". , а у нас отсутствует партнер, потому что у нас есть враг, которого надо уничтожить.Как писали философы предыдущих дней, что переговоры ведутся с помощью различных типов оружия, а когда враг поймет, что сопротивляться не может, тогда и будет постконфликтное урегулирование. хочет называть это переговорами, но я как дипломат это переговорами не назвал бы", - подчеркнул Харченко.

11 ноября Песков говорил , что в Кремле рассматривают вариант завершения войны путем мирных переговоров с Украиной.

17 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил , что получал сигналы от западных партнеров о желании российского лидера Владимира Путина вести переговоры, и предложил сделать их публичными

23 ноября секретарь СНБО Алексей Данилов заверил , что ракетные атаки от российского агрессора не приблизят Украину к переговорам с террористами.

Также Валерий Чалый, дипломат, чрезвычайный и полномочный посол Украины, убежден, что сегодня нет никаких условий для переговоров о перемирии.

24 ноября самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что во избежание "полного уничтожения Украины" Владимир Зеленский должен согласиться на переговоры с Россией

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