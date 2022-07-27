Никакого референдума на самом деле не будет, на Херсонщине невероятное движение сопротивления, - депутат облсовета Соболевский

Об этом в эфире телемарафона заявил первый заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский.

"Никакого референдума на самом деле не будет. Возможно, будет шоу, которое они будут называть референдумом, потому что весь мир знает, что Херсонщина – это Украина и что население не поддерживает оккупантов. Там движение сопротивления просто невероятное", – сказал он.

Депутат добавил, что оккупанты не имеют человеческих ресурсов для организации так называемого референдума.

"Они создают небольшое количество "избирательных участков". Они не приступили к подготовке помещений. Я уверен, херсонцы даже не придут на этот спектакль. И это наша цель – донести до людей, что не нужно идти голосовать против. Вообще не нужно туда идти" , – рассказал депутат облсовета.

По убеждению Соболевского, большинство участников "референдума", к которому готовятся оккупанты, россияне привезут из Крыма, Ростова, а херсонцев будет немного.

"Мы имеем ограниченные рычаги влияния, ведь территории оккупированы, но работаем с людьми. Сегодня нет ни одного человека, который бы не знал, что участие в избирательной комиссии - это ответственность и предательство. Легитимизация референдума будет только в ограниченной реальности РФ", - подчеркнул он. .

29 июня коллаборант Кирилл Стремоусов, назначенный Россией "заместителем главы" оккупационной администрации Херсонщины, заявил , что в области начали подготовку к "референдуму" о присоединении к РФ. О том, что РФ не достигла главной цели – оккупации Украины, поэтому готовится к проведению "референдумов" на захваченных территориях, сообщала 13 июля украинская разведка. А 21 июля издание Bloomberg отмечало , что Россия планирует аннексировать оккупированные территории Украины в середине сентября.

24 июля в эфире Еспресо Соболевский отмечал , что украинцы, имеющие опыт проведения выборов в Херсонской области, избегают сотрудничества с россиянами, готовящими псевдореферендум по присоединению временно оккупированных территорий к РФ. О том, что оккупанты начали подготовку к псевдореферендуму в Мариуполе, заявлял 26 июля в эфире Еспресо советник мэра Петр Андрющенко. В тот же день СБУ также проинформировала, что раскрыла планы России относительно псевдореферендума по присоединению оккупированных регионов Украины.

Генерал-майор СБУ Виктор Ягун в эфире Еспресо выразил убеждение, что россияне могут объявить о проведении так называемого референдума в любой момент, сделать несколько видео с избирательных участков и объявить о вхождении Херсонской области в состав РФ.

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