Никакого прогресса, - Кулеба о переговорах с Россией
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба опроверг заявление президента РФ Владимира Путина о прогрессе в переговорах между странами
Об этом он сказал в комментарии изданию Bloomberg, передает РБК-Украина.
"В переговорах не было никакого прогресса, поэтому мне сложно понять, о каком прогрессе говорит Путин",- заявил Кулеба.
По словам министра, переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым не принесли никаких результатов.Ранее сегодня Путин заявил, что переговорщики доложили ему о прогрессе в переговорах с Украиной.
"Информирую вас о ситуации на украинском направлении. В первую очередь, о том, как идут сейчас переговоры, которые проводятся практически на ежедневной основе. Там есть определенные положительные сдвиги, как мне доложили переговорщики с нашей стороны", - сказал он.
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