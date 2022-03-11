Никакого прогресса, - Кулеба о переговорах с Россией

Об этом он сказал в комментарии изданию Bloomberg, передает РБК-Украина.

"В переговорах не было никакого прогресса, поэтому мне сложно понять, о каком прогрессе говорит Путин",- заявил Кулеба.

По словам министра, переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым не принесли никаких результатов.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Ранее сегодня Путин заявил, что переговорщики доложили ему о прогрессе в переговорах с Украиной."Информирую вас о ситуации на украинском направлении. В первую очередь, о том, как идут сейчас переговоры, которые проводятся практически на ежедневной основе. Там есть определенные положительные сдвиги, как мне доложили переговорщики с нашей стороны", - сказал он.