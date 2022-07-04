Никакого полноценного саммита G20 при непосредственном участии Путина не будет - дипломат Чалый
Дипломат Валерий Чалый считает, что присутствие президента РФ Владимира Путина на саммите Большой Двадцатки в Индонезии разрушит формат
Об этом он заявил в эфире программы "Вердикт с Сергеем Руденко" на Эспрессо.
"Мой прогноз следующий – никакого полноценного саммита G20 на Бали при участии непосредственно лично Путина не состоится, ни в коем случае. Если будет конфигурация, 20 лидеров и там будет Путин со всеми – это конец двадцатки", – сказал Чалый.
По его словам, в России надеются на присутствие дистанционно.
"Потом все развернутся спиной – выйдут, кто захочет – останется. Такой сценарий сейчас. Я считаю, что это не дипломатия. Это виляния и какие-то двойные стандарты. Должна быть очень четкая позиция: первое – Путин лично присутствует, приехал – бойкот этому саммиту от стран, которые были против такого решения и все на этом заканчивается. Никакого Путина там лично не будет или не будет саммита", - подытожил посол.
- Встреча лидеров Большой двадцатки состоится 15-16 ноября 2022 на Бали.
- 6 апреля стало известно, что Соединенные Штаты будут бойкотировать заседания стран Большой двадцатки, если на них будут приглашены представители России.
- 27 июня глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен призвала лидеров G20 не бойкотировать саммит организации, если в нем решит принять участие российский диктатор Владимир Путин.
- Путин принял приглашение на саммит G20, туда пригласили также Зеленского.
- Власти Индонезии исключают личное присутствие российского президента Владимира Путина на саммите лидеров Большой двадцатки (G20) на острове Бали 15-16 ноября
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