Никакого полноценного саммита G20 при непосредственном участии Путина не будет - дипломат Чалый

Об этом он заявил в эфире программы "Вердикт с Сергеем Руденко" на Эспрессо.

"Мой прогноз следующий – никакого полноценного саммита G20 на Бали при участии непосредственно лично Путина не состоится, ни в коем случае. Если будет конфигурация, 20 лидеров и там будет Путин со всеми – это конец двадцатки", – сказал Чалый.

По его словам, в России надеются на присутствие дистанционно.

"Потом все развернутся спиной – выйдут, кто захочет – останется. Такой сценарий сейчас. Я считаю, что это не дипломатия. Это виляния и какие-то двойные стандарты. Должна быть очень четкая позиция: первое – Путин лично присутствует, приехал – бойкот этому саммиту от стран, которые были против такого решения и все на этом заканчивается. Никакого Путина там лично не будет или не будет саммита", - подытожил посол.

Встреча лидеров Большой двадцатки состоится 15-16 ноября 2022 на Бали.

6 апреля стало известно, что Соединенные Штаты будут бойкотировать заседания стран Большой двадцатки, если на них будут приглашены представители России.

27 июня глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен призвала лидеров G20 не бойкотировать саммит организации, если в нем решит принять участие российский диктатор Владимир Путин.

Путин принял приглашение на саммит G20, туда пригласили также Зеленского.

Власти Индонезии исключают личное присутствие российского президента Владимира Путина на саммите лидеров Большой двадцатки (G20) на острове Бали 15-16 ноября