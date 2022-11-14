Никакого перемирия не будет
Есть вещи, невозможные априори в нынешних обстоятельствах. Без объяснений
Едва ли не впервые какая-то польза от "хороших русских": разговоры о перемирии, на которое вроде бы соглашается Украина.
1. Безусловно, никакого перемирия не будет. Ибо есть вещи, невозможные априори в нынешних обстоятельствах. Без пояснений. Это просто невозможно.
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2. При этом наполнение информпространства месседжами о готовой к миру Украине и традиционно настроенном воевать Путина в очередной раз подчеркивает для тех, кто "сидит на заборе", кто на самом деле причина всех несчастий мира и не желает мира.
3. После этого мы можем смело говорить: помните, у Путина лежало на столе предложение, но он снова не согласился.
На эту тему все эти мирные договоренности предлагаю закрыть и поздравить нас с победой на информфронте.
Об авторе: Агия Загребельская, украинская юристка, государственная уполномоченная Антимонопольного комитета Украины (2015 – 2019).
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