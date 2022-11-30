Никакого оцепления Бахмута и отступления ВСУ нет, - боец батальона "Свобода" Лысенко
Боец батальона "Свобода" Национальной гвардии Украины Ярослав Лысенко сообщил, что город Бахмут и дороги вокруг города контролируют украинские войска
Об этом он рассказал в эфире телеканала "Еспресо"
"Трудно скрывать положение дел. Действительно, мы продвигаемся не в сторону врага, а отступаем. Однако и отступлением это назвать трудно. Там уже в СМИ сообщают, какие села и позиции потеряны, но об этом еще рано говорить. Поскольку бывают такие ситуации, когда наши военные отходят на более укрепленные и лучшие позиции. Поэтому ничего существенного не произошло за последние дни. Мы все контролируем", - рассказал Лысенко.
Боец батальона "Свобода" отметил, что город Бахмут не оцеплен российскими войсками.
"Бахмут контролируют наши войска. Город подвергается ежедневным обстрелам. Никакие важные дороги не заняты врагом. Ни о каком окружении города не идет речь. Это все действительно провокации российских СМИ. Поэтому не следует верить российским пропагандистам. В окружении когда-то были Северодонецк и Рубежное. Поэтому поверьте, я знаю, что это такое - окружение", - добавил он.
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