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Никакого маникюра и косметических услуг: в Туркменистане задерживают женщин с нарощенными ресницами и ногтями

14 мая, 2022 суббота
04:09
Мир

В Туркменистане женщинам запрещают пользоваться частью косметических услуг, делать маникюр и пластические операции

Об этом сообщает редакция Радио Свободы в Туркменистане.

Женщинам отныне не позволяют носить "облегающую" одежду, красить волосы, наращивать ногти или ресницы и увеличивать губы.

Как сообщают очевидцы, за последние недели десятки женщин потеряли работу за якобы вставленные грудные импланты или увеличенные губы. В Ашхабаде и других туркменских городах полиция во время рейдов в общественных местах и офисах задерживает женщин с накладными ресницами и ногтями, доставляет их в отделения, предписывает избавиться от результатов косметических процедур и заплатить штраф в размере около 140 долларов.

Также для женщин ввели запрет ездить в автомобилях с мужчинами не родственниками. Дорожная полиция останавливает машины с пассажирками и требует доказательств того, что женщина приходится водителю родственницей.

По словам некоторых активистов и жителей Туркменистана, новые ограничения, которые не были даже официально объявлены, могут стать последней каплей в чаше терпения людей. Женщины думают о проведении массовых протестов.

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женщины
права женщин
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