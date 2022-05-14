Об этом сообщает редакция Радио Свободы в Туркменистане.

Женщинам отныне не позволяют носить "облегающую" одежду, красить волосы, наращивать ногти или ресницы и увеличивать губы.

Как сообщают очевидцы, за последние недели десятки женщин потеряли работу за якобы вставленные грудные импланты или увеличенные губы. В Ашхабаде и других туркменских городах полиция во время рейдов в общественных местах и офисах задерживает женщин с накладными ресницами и ногтями, доставляет их в отделения, предписывает избавиться от результатов косметических процедур и заплатить штраф в размере около 140 долларов.

Также для женщин ввели запрет ездить в автомобилях с мужчинами не родственниками. Дорожная полиция останавливает машины с пассажирками и требует доказательств того, что женщина приходится водителю родственницей.

По словам некоторых активистов и жителей Туркменистана, новые ограничения, которые не были даже официально объявлены, могут стать последней каплей в чаше терпения людей. Женщины думают о проведении массовых протестов.

Омбудсман Людмила Денисова получила около 400 обращений об изнасиловании взрослых и детей в Украине лккупантами, однако эти люди не дают показания следователям.