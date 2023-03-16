Думаю, части из вас не понравится этот пост, но я точно не нанимался сюда кому-то (даже большинству) угождать. Итак…

1. Я давно уже безо всяких указов называю Россию Московщиной, а ее жителей московитами. При этом абсолютно убежден, что петиция по этому поводу является проявлением инфантилизма, а поручение премьер-министру — дебилизм квартал-стайл.

2. Если считать "Оскар" в документалистике сугубо политическим актом, то никакого греха в присуждении его фильму "Навальный" нет. Запад просто обязан делать на него ставку сегодня, ведь он:

а) популярный;

б) единственный декларирует готовность повести страну цивилизованным путем развития, вернуть Украине все ее земли и выплатить репарации;

в) вполне может когда-нибудь стать партнером в ядерном разоружении Московщины, которое, очевидно, будет серьезной проблемой в послевоенном мире.

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Навальный находится в тюрьме (т.е. в полной зависимости от власти) и может быть уничтожен в любой момент. Защитить его — задача незаурядная. Что касается Украины, то мы и так находимся в центре мирового (по крайней мере его цивилизованной части) консенсуса. И присвоение "Оскара" украинской ленте мало что бы здесь прибавило

Кроме того, Навальный находится в тюрьме (т.е. в полной зависимости от власти) и может быть уничтожен в любой момент. Защитить его — задача незаурядная. Что касается Украины, то мы и так находимся в центре мирового (по крайней мере его цивилизованной части) консенсуса. И присвоение "Оскара" украинской ленте мало что здесь прибавило бы.

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3. Обе эти новости в моей системе приоритетов и близко не стоят рядом со свежей информацией, что у ДБР нет никакого следствия в отношении Баканова. Ибо темп превращения Украины в банановую республику абсолютно угрожающий.

P.S. Что касается п. 2. Вполне возможно, что попытка привести Навального к власти ничем не закончится. Вполне возможно также, что, придя к власти, он не будет выполнять то, что западный мир (и мы в первую очередь) от него ожидаем. Но это не значит, что не нужно пробовать. И "Оскар" в документалистике - очень скромная плата за это.

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Об авторе. Карл Волох, политаналитик, блоггер.

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