На рассмотрении было дело международной компании Феррекспо, где Жеваго является одним из акционеров из-за незаконной попытки рейдернуть компанию российскими "лужниковскими" олигархами Бабаковым, Гинером и их путинской группировкой.

Среди владельцев акций Ферекспо сегодня самые большие американские и европейские фонды.

Россияне проиграли первую инстанцию, но, видимо, коррупционно выиграли апелляцию, решившую переписать акции с международной компании на российские оффшорки подсанкционных преступников. Хотя, как пишет пресса, некоторые могли переписать на известного украинского олигарха.

Верховный суд справедливо упразднил решение апелляции. Сама сделка происходила более 20 лет назад и срок исковой давности давно истек. Да и основание признать сделку незаконной смешно - отсутствие какой-либо справки у одного из продавцов.

Решения ВС есть на их сайте и каждый профессиональный юрист может его прочитать и оценить. Оно широко освещалось в печати.

Какие выводы из написанного?

Брать взятку за очевидно законное открытое решение абсурдно.

Если Князев не брал взятку , то это либо результат влияния российских олигархов на НАБУ, либо давление на НАБУ из кабинетов власти для уничтожения независимости Верховного Суда.

Если предпринимается попытка уничтожения независимости Верховного Суда, то общество и журналисты должны привлекать к этому делу пристальное внимание.

Думаю, целесообразно было бы, чтобы общественный совет НАБУ взял под контроль это дело.

И, наконец, никто еще не признал Князева виновным. Это может сделать только суд. Уничтожение же Верховного Суда как независимой ветви власти опасно для демократии.

Призываю прочитать материалы дела на сайте Верховного Суда и статьи о деле разных медиа.