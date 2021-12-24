Никакого ареста для Порошенко не будет, - политолог
Политолог Виталий Кулик считает, что Петра Порошенко не будут арестовывать по новому подозрению
Об этом он заявил в программе "Комментарий с Анжеликой Сизоненко" на Еспресо.TV.
"Если мы внимательно почитаем озвученное подозрение, - там много такого, что не вкладывается в здравый смысл. Многие ляпы есть. Любой судья, который получит это подозрение или ходатайство об аресте и залоге, если он в сознании и в здравом уме, он, соответственно, должен все это отбросить", - сказал Кулик.
Политолог считает, что в Офисе генпрокурора, "понимая политический заказ по определенной категории дел", прокуроры оставляют определенные лазейки в документах, через которые можно отыграть ситуацию.
"Мы прекрасно понимаем, что Порошенко хотят провести по тому же делу, что и Медведчука. Объединить эти две истории, даже политтехнологично. Мы видим, где сейчас Медведчук, он под домашним арестом. Это не огромные залоги. Очевидно, что для Порошенко не будет 1 млрд грн залога и никакого ареста, потому что это будет нести список негативов для действующей власти", - добавил Кулик.
- Напомним, лидер ОПЗЖ Виктор Медведчук подозревается в сговоре с украинскими чиновниками для срыва контракта о поставках угля из Южной Африки в начале российской агрессии. Также следствие считает, что Медведчук участвовал в организации схемы контрабанды угля из ОРДЛО, в результате которой пророссийские террористы получили более 200 млн грн.
- СБУ вручила подозрение по этому делу экс-министру энергетики Демчишину. По версии СБУ, он заставил руководителей государственной энергогенерирующей компании заключить несколько соглашений с представителями ОРДЛО по поставке угля на общую сумму более 3 млрд грн. В результате противоправных действий министра в распоряжение террористов поступило более 200 млн грн.
- Государственное бюро расследований заявило, что Порошенко сообщили о подозрении по этому делу. Его обвиняют в госизмене и содействии деятельности террористических организаций "ЛНР" и "ДНР".
- Порошенко находится за границей и планирует вернуться в Украину в первой половине января.
- СМИ сообщили, что и.о. генпрокурора Алексей Симоненко подписал ходатайство об аресте Порошенко и залоге в сумме 1 млрд грн.
- Адвокат Порошенко Илья Новиков заявил, что неизвестно, давал ли Печерский суд Киева разрешение на арест его подзащитного.
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