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Главная Экономика "Никаких выездных проверок". В следующем году налоговики полностью перейдут на "электронные рельсы"

"Никаких выездных проверок". В следующем году налоговики полностью перейдут на "электронные рельсы"

24 декабря, 2022 суббота
19:20
Экономика Деньги

В скором времени будет представлен детальный план полной диджитализации Государственной налоговой службы Украины

Документ разрабатывается совместно с Минцифрой. Об этом сегодня, 24 декабря 2022 года, проинформировал глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.

"Готовим на 2023 год большой план полного перевода налоговой на электронные рельсы", - написал он в телеграмме.

Речь идет, в частности, об "э-акцизе" и "э-аудите", а также о таком нововведении как "смарт-фоп" и обучении для налогоплательщиков и налоговиков.

"Э-акцизом" Гетьманцев назвал "движение товара под специальным QR кодом от производителя к поставщику", "э-аудитом" – то, "когда плательщик, одним кликом подавая декларацию, может перед представлением ее проверить через НО (налоговое обеспечение – ред. ) налоговой, установить риски и их исправить, а ГНС (Государственной налоговой службы – ред.) после этого не может предъявить никаких других рисков".

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"Никаких выездных проверок", - подчеркнул нардеп.

Кроме того, появится возможность "предзаполнения налоговой декларации за плательщиков физлиц, в том числе ФЛП-ов, налоговой".

Еще одним нововведением будет "полное администрирование налогов по ФЛПа банком по его желанию (законопроект Железняка)" ("смарт-фоп").

К тому же Гетманцев обещает запуск в следующем 2023 году "возмещение НДС в течение недели с момента подачи заявки".

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Верховная Рада
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