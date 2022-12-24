"Никаких выездных проверок". В следующем году налоговики полностью перейдут на "электронные рельсы"
В скором времени будет представлен детальный план полной диджитализации Государственной налоговой службы Украины
Документ разрабатывается совместно с Минцифрой. Об этом сегодня, 24 декабря 2022 года, проинформировал глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.
"Готовим на 2023 год большой план полного перевода налоговой на электронные рельсы", - написал он в телеграмме.
Речь идет, в частности, об "э-акцизе" и "э-аудите", а также о таком нововведении как "смарт-фоп" и обучении для налогоплательщиков и налоговиков.
"Э-акцизом" Гетьманцев назвал "движение товара под специальным QR кодом от производителя к поставщику", "э-аудитом" – то, "когда плательщик, одним кликом подавая декларацию, может перед представлением ее проверить через НО (налоговое обеспечение – ред. ) налоговой, установить риски и их исправить, а ГНС (Государственной налоговой службы – ред.) после этого не может предъявить никаких других рисков".
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"Никаких выездных проверок", - подчеркнул нардеп.
Кроме того, появится возможность "предзаполнения налоговой декларации за плательщиков физлиц, в том числе ФЛП-ов, налоговой".
Еще одним нововведением будет "полное администрирование налогов по ФЛПа банком по его желанию (законопроект Железняка)" ("смарт-фоп").
К тому же Гетманцев обещает запуск в следующем 2023 году "возмещение НДС в течение недели с момента подачи заявки".
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