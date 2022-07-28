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"Никаких спекуляций нет": Зеленский прокомментировал решение лишить Геннадия Корбана украинского гражданства

28 июля, 2022 четверг
19:15
Общество

Владимир Зеленский впервые публично прокомментировал решение лишить украинского гражданства бизнесмена Геннадия Корбана: отметил, что нет никаких спекуляций по этому решению

Об этом он сказал во время совместного брифинга с президентом Литвы Гитанасом Науседой.

Журналистка попросила Зеленского ответить на вопрос о лишении гражданства руководителя Штаба обороны Днепра, бизнесмена Геннадия Корбана. В частности, обратила внимание президента на то, что более сотни политиков, мэров и общественных деятелей обнародовали открытое письмо с просьбой поручить комиссии по вопросам гражданства пересмотреть это решение, которое они считают ошибочным, и исправить эту ошибку.

"Возможен ли пересмотр этого решения? Если да, то дадите ли вы такое поручение? Если нет - возможно, вы объяснили бы обществу мотивацию его, чтобы избежать спекуляций", - спросила журналистка.

"Во-первых, никаких спекуляций нет. Мы на регулярной основе предоставляем гражданство нашего государства или лишаем его. Это постоянный процесс и все происходит постоянно, в рамках действующего законодательства", – ответил Владимир Зеленский.

  • 21 июля народный депутат Сергей Власенко опубликовал на своей facebook-странице якобы копию указа президента Украины о прекращении гражданства нескольких влиятельных лиц, в частности, бизнесменов Геннадия Корбана и Игоря Коломойского.
  • 22 июля Геннадия Корбана задержали на границе и изъяли у него паспорт гражданина Украины.
  • 26 июля Корбан сообщил, что он находится в Польше и пытается пересечь границу Украины с помощью свидетельства о рождении.
  • Отметим, что народный депутат Украины Николай Княжицкий считает, что законного способа лишить гражданства Украины Корбана нет.

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