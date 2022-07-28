Об этом он сказал во время совместного брифинга с президентом Литвы Гитанасом Науседой.

Журналистка попросила Зеленского ответить на вопрос о лишении гражданства руководителя Штаба обороны Днепра, бизнесмена Геннадия Корбана. В частности, обратила внимание президента на то, что более сотни политиков, мэров и общественных деятелей обнародовали открытое письмо с просьбой поручить комиссии по вопросам гражданства пересмотреть это решение, которое они считают ошибочным, и исправить эту ошибку.

"Возможен ли пересмотр этого решения? Если да, то дадите ли вы такое поручение? Если нет - возможно, вы объяснили бы обществу мотивацию его, чтобы избежать спекуляций", - спросила журналистка.

"Во-первых, никаких спекуляций нет. Мы на регулярной основе предоставляем гражданство нашего государства или лишаем его. Это постоянный процесс и все происходит постоянно, в рамках действующего законодательства", – ответил Владимир Зеленский.