Никаких решений без Украины: Кулеба обсудил деэскалацию агрессии РФ с главой МИД Франции Ле Дрианом

Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.



"Дмитрий Кулеба поблагодарил французского коллегу за твердую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины на фоне агрессивных действий Российской Федерации, а также активные посреднические усилия Франции для поиска политико-дипломатического разрешения российско-украинского вооруженного конфликта, прежде всего в рамках Нормандского формата. Жан-Ив Ле Дриан подтвердил приверженность Франции принципу "Никаких решений по Украине без Украины" и отметил суверенное право Украины, как и любого другого государства, самостоятельно определять собственное будущее", - говорится в сообщении.



Дипломаты обсудили пути деэскалации агрессии со стороны РФ и активизацию политического урегулирования, в частности в Нормандском формате, и согласились, что важным шагом должно стать отведение российских войск от границы и с временно оккупированных территорий Украины.



"Собеседники подчеркнули, что новая волна агрессии против Украины будет иметь для России беспрецедентно жесткие последствия. Главы МИД уделили особое внимание укреплению обороноспособности Украины, а также обеспечению ее экономической и финансовой стабильности. Дмитрий Кулеба пригласил французскую сторону принять участие на высоком уровне в парламентском саммите Крымской платформы в августе", - сообщает МИД Украины.



Кроме того, по случаю 350-летия со дня рождения гетмана Украины Филиппа Орлика, который будет отмечаться осенью, министры договорились организовать в октябре в Национальном музее "Гетманская столица" в Батурине выставку оригинала дневника Филиппа Орлика "Диариуш" (1320), хранимого возглавляемым Ле Дрианом ведомством.



"Я благодарен своему коллеге Жан Иву Ле Дриану за готовность совместно работать над экспозицией в Украине оригинала путевого дневника нашего легендарного Гетьмана Филиппа Орлика. Род Орликов связывает Украину и Францию крепкими историческими связями, поскольку сын Гетьмана Григорий Орлик сыграл важную роль во французской дипломатии XVIII века. Надеюсь, что осенью уникальный дневник украинского гетмана впервые за почти 300 лет после создания прибудет в независимое и суверенное украинское государство. Это будет историческое событие для Украины", - подчеркнул Кулеба.

Напомним, 8 февраля в Киеве встретились президенты Украины и Франции Владимир Зеленский и Эмманюэль Макрон. Они обсудили урегулирование войны с РФ и подписали ряд договоренностей о сотрудничестве Украины и Франции.