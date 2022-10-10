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"Никаких разговоров об Украине без Украины": Данилов отреагировал на инициативу Турции по переговорам

10 октября, 2022 понедельник
21:09
война с Россией Алексей Данилов

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что любые разговоры об Украине без участия Украины невозможны

Об этом в эфире общенационального телемарафона заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, комментируя информацию об инициативе президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана усадить за стол переговоров лидеров Германии, Франции, США, Великобритании и России, передает Укринформ .

"Во-первых, никаких разговоров об Украине без Украины не будет, это невозможно сегодня... И во-вторых, у нас есть решение СНБО, которое утверждено непосредственно указом президента, там есть первый пункт, где четко указано, что с президентом Путиным мы никаких переговоров вести уже не можем после всех тех событий, тех вещей, которые русские натворили на территории нашей страны.Это уже невозможно.Будет новое руководство, будут другие представители российской федерации, может и будем общаться по форматам. не на условиях России, а на условиях, которые будут удовлетворять нашу страну", подчеркнул Данилов.

  • Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов, несмотря на массированный удар 10 октября, заявил , что в России постепенно иссякают запасы крылатых ракет.
  • Зеленский назвал единственный возможный формат переговоров для мира в Украине

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Украина
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