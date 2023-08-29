"Никаких признаков в Токмаке": депутат облсовета рассказал, как люди в оккупации определяют маркеры эвакуации россиян

Об этом в эфире Эспрессо сказал депутат Запорожского областного совета Сергей Лышенко.

"У местных есть несколько четко определенных маркеров, действительно ли оккупанты планируют покидать территорию. Есть местные сети бытовых магазинов. По прошлым попыткам создать иллюзию выезда увидели один важный нюанс по вывозу продуктов из магазинов. Если оккупант отступает реально - это местные предприниматели начинают вывозить свой товар. Если товар просто остается в магазинах на полочках - то это симуляция выезда, создание ситуации для заманивания ВСУ, создание картинки для собственных пропагандистских целей и т.п.", - отметил он.

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По словам Лышенко, никаких признаков в Токмаке, на которые местные обращают внимание, не обнаружено.

"Те, с кем я общался, информацию об эвакуации не подтверждают. То, что они объявили эвакуацию, может быть такой же мерой, когда они на 9 мая рассказывали, что эвакуировали органы "власти" из Энергодара, Васильевки и т.д.", - подытожил он. .

Что известно о наступлении ВСУ в направлении Запорожской области

21 августа в Минобороны сообщали , что ВСУ имели успех вблизи Работиного и южнее Малой Токмачки Запорожской области.

22 августа в Генштабе ВСУ заявили , что украинские военные имеют успех в направлении Роботиного Запорожской области, там они закрепляются на достигнутых рубежах. В то же время бойцы русской армии перемещают свои войска и используют резервы.

Во вторник, 22 августа, украинские защитники в составе 47-й отдельной механизированной бригады вошли в село Работино Запорожской области и организовали эвакуацию мирных жителей. Военнослужащий ВСУ Виктор Бурлык сообщал , что украинская армия зашла в Работино, однако в окрестностях еще находятся российские подразделения.

В среду, 23 августа, бойцы 47-й ОМБр подняли украинский флаг с подписью Залужного в селе Роботино на Мелитопольском направлении.

Позже сообщалось, что ВСУ 25 августа продолжили контрнаступательные операции вблизи Работиного на западе Запорожской области и продвинулись вперед, поскольку российские "военные коры" выразили обеспокоенность отсутствием подкреплений и ротации в этом районе.

Впоследствии в Институте изучения войны отметили , что Силы обороны добились дальнейших тактически значимых успехов в западной части Запорожской области, и, вероятно, продвигаются через сложную серию оборонных позиций российских оккупантов.

27 августа представитель прессцентра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун заявил , что Вооруженные Силы Украины продвигаются к югу от населенного пункта Роботино в Запорожской области до села Новопрокоповка. На юге оккупанты понесут потери, поэтому вынуждены перебрасывать войска с других участков фронта.

В понедельник, 28 августа, заместитель министра обороны Анна Маляр заявила , что украинские военные официально освободили село Работино Запорожской области. Также за прошлую неделю Силы обороны деоккупировали 1 кв. км на Бахмутском направлении.

29 августа городской голова Мелитополя Иван Федоров со ссылкой на местных жителей сообщил , что оккупационные власти Токмака перевозят в другой город.