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"Никаких прилетов не было, выдыхаем и идем на пляж": в России отрицают взрывы на аэродроме в Крыму

10 августа, 2022 среда
17:11
война с Россией

РосСМИ отрицают и оправдывают взрывы на Новофедоровском аэродроме во временно оккупированном Крыму

Об этом сообщает в телеграмме Центр противодействия дезинформации при СНБО .

Министерство обороны РФ "объясняет", что взрывы на Новофедоровском аэродроме в Крыму были вызваны детонацией нескольких авиационных боеприпасов из-за возгорания топливозаправщика.

Россиян и жителей временно оккупированных территорий уверяют, что в результате никто не пострадал, а техника на аэродроме не повреждена.

Чуть позже в России опубликовали информацию об одном погибшем, 13 раненых и повреждении частных домов и авто.

"Отрицали панику среди российских отдыхающих и пробки в направлении керченского моста. Мол, отдых продолжается, туристы не пострадали, пляжи кафе и пункты проката работают", - добавляют в разведке.

В ГУР объясняют, что фейковую информацию враг распространяет из-за растерянности российского руководства: "объявить о ракетном ударе или диверсии со стороны Украины - значит признать непригодность собственной системы ПВО и спецслужб. Как и в случае с затонувшим крейсером "Москва".

  • Напомним, 9 августа в Крыму прогремели взрывы в районе авиабазы россиян в Новофедоровке, на полуострове начали эвакуацию жителей в Сакском районе. Местные сообщали о большом количестве автомобилей скорой помощи, которые едут в Новофедоровку из Евпатории. Очевидцы слышали серию взрывов, подобных детонации боеприпасов.
  • В Институте исследования войны заявили, что в кремле не обвиняют Украину в ударах по аэродрому в Новофедоровке в Крыму, ведь это свидетельствовало бы о неэффективности российских систем ПВО.
  • Источник в украинском правительстве подтвердил, что за атакой на российский аэродром в Новофедоровке, в оккупированном Крыму, стоит Украина.
  • В Минобороны прокомментировали пожар на аэродроме в Крыму: "Напоминаем о запрещении курения в неустановленных местах".
  • В вечернем обращении 9 августа Владимир Зеленский заявил, что российская война против Украины началась с Крыма и должна закончиться Крымом.
  • The Wall Street Journal 9 августа написала, что взрывы в Крыму приближают войну к дому россиян.
  • Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, комментируя обстрел авиабазы в Крыму, написал: "Все только начинается".
  • The New York Times со ссылкой на собственные источники предположило, что для атаки в Крым могли использовать оружие украинского производства.
  • США поддерживают усилия Украины по защите суверенитета и территориальной целостности.

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Россия
Крым
военные силы Украины
оккупированные территории
ГУР
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