"Никаких планов не было": Песков опроверг слова Зеленского о возможной подготовке россиянами госпереворота в Украине
Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков отрицает планирование Россией госпереворота в Украине, о подготовке которого президент Владимир Зеленский заявил на пресс-марафоне 26 ноября
Об этом сообщает РИА Новости.
"У России не было никаких планов участвовать", - сказал Песков журналистам, комментируя заявление Зеленского.
Песков также сказал, что Россия "никогда не занимается такими делами вообще".
Также Зеленский сказал, что Украина готова к военной эскалации со стороны РФ.
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