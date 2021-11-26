"Никаких планов не было": Песков опроверг слова Зеленского о возможной подготовке россиянами госпереворота в Украине

Об этом сообщает РИА Новости.



"У России не было никаких планов участвовать", - сказал Песков журналистам, комментируя заявление Зеленского.



Песков также сказал, что Россия "никогда не занимается такими делами вообще".

Напомним, во время пресс-марафона 26 ноября президент Владимир Зеленский заявил о получении от разведки информации, что 1-2 декабря планируется государственный переворот.Также Зеленский сказал , что Украина готова к военной эскалации со стороны РФ.