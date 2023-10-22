Никаких переговоров пока РФ продолжает оккупацию украинских территорий, - Данилов

Об этом сообщает Kyodo News.

"Нет никаких переговоров, пока Россия продолжает оккупировать украинскую территорию. Включая Крым", — сказал секретарь СНБО Алексей Данилов.

По словам Данилова, ситуация принципиально изменится, когда с Запада в Украину прибудут истребители F-16 для усиления нашей ПВО.

Он также сказал, что укрепление связей между Россией и Китаем означает, что Москва потеряла свою независимость и теперь вынуждена полагаться на такие страны как Китай, Северная Корея и Иран.