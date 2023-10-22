Никаких переговоров пока РФ продолжает оккупацию украинских территорий, - Данилов
Секретарь СНБО Алексей Данилов подчеркнул, что никаких переговоров с Россией не будет, пока она продолжает оккупацию территорий Украины
Об этом сообщает Kyodo News.
"Нет никаких переговоров, пока Россия продолжает оккупировать украинскую территорию. Включая Крым", — сказал секретарь СНБО Алексей Данилов.
По словам Данилова, ситуация принципиально изменится, когда с Запада в Украину прибудут истребители F-16 для усиления нашей ПВО.
Он также сказал, что укрепление связей между Россией и Китаем означает, что Москва потеряла свою независимость и теперь вынуждена полагаться на такие страны как Китай, Северная Корея и Иран.
- 9 октября министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что пока предпосылок для проведения переговоров с РФ нет, а какие-либо территориальные уступки невозможны.
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