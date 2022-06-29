Никаких отношений между Украиной и Сирией больше не будет, - Зеленский

Об этом Зеленский сказал в своем видеообращении.

"Россия все же выдавила из Сирии сообщения о якобы признании оккупационных структур на Донбассе как якобы государств. Это никчемная история. И в таком случае никаких отношений Украины с Сирией больше не будет, а санкционное давление против Сирии наоборот будет еще больше", - сказал президент Украины Владимир Зеленский.

29 июня министерство иностранных дел Сирии сообщило о решении признать "независимость" самопровозглашенных преступных организаций "ЛДНР".

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb