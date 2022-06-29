Никаких отношений между Украиной и Сирией больше не будет, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил, что между Украиной и Сирией отныне не будет никаких отношений
Об этом Зеленский сказал в своем видеообращении.
"Россия все же выдавила из Сирии сообщения о якобы признании оккупационных структур на Донбассе как якобы государств. Это никчемная история. И в таком случае никаких отношений Украины с Сирией больше не будет, а санкционное давление против Сирии наоборот будет еще больше", - сказал президент Украины Владимир Зеленский.
- 29 июня министерство иностранных дел Сирии сообщило о решении признать "независимость" самопровозглашенных преступных организаций "ЛДНР".
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