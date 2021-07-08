"Никаких обязательств": в "Слуге" объяснили, почему Зеленский проигнорировал проект - победитель конкурса на большой герб и внес в Раду другой
Президент Владимир Зеленский внес в ВР не тот проект большого герба, который победил в конкурсе, потому что "не было никаких обязательств" предлагать Раде на утверждение эскиз-победитель
Об этом в комментарии Радио Свобода рассказал лидер партии "Слуга народа" Александр Корниенко.
"У нас нет и не было никаких обязательств вносить победителя по одному из конкурсов. Эскиз, который сейчас внесен президентом, он в прошлогоднем конкурсе на втором или третьем месте тоже фигурировал. Поэтому здесь вопрос о содержании, а не о форме", - отметил он.
На вопрос о том, целесообразно ли вообще проводить еще один конкурс, Корниенко отметил, что это "был фол последней надежды" от МКИП.
"Это была такая попытка: давайте еще раз проведем, может, что-то новое возникнет", - пояснил Корниенко.
- Напомним, на торжественном заседании ВР по случаю 25-й годовщины принятия Конституции президент Владимир Зеленский внес в Раду законопроект о большом Государственном гербе как неотложный.
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