"Никаких обязательств": в "Слуге" объяснили, почему Зеленский проигнорировал проект - победитель конкурса на большой герб и внес в Раду другой

Об этом в комментарии Радио Свобода рассказал лидер партии "Слуга народа" Александр Корниенко.

"У нас нет и не было никаких обязательств вносить победителя по одному из конкурсов. Эскиз, который сейчас внесен президентом, он в прошлогоднем конкурсе на втором или третьем месте тоже фигурировал. Поэтому здесь вопрос о содержании, а не о форме", - отметил он.

На вопрос о том, целесообразно ли вообще проводить еще один конкурс, Корниенко отметил, что это "был фол последней надежды" от МКИП.

"Это была такая попытка: давайте еще раз проведем, может, что-то новое возникнет", - пояснил Корниенко.

Напомним, на торжественном заседании ВР по случаю 25-й годовщины принятия Конституции президент Владимир Зеленский внес в Раду законопроект о большом Государственном гербе как неотложный.